Kinder aus mehr als 20 Nationen vereinigt die Mittelschule an der Anton-Günther-Straße in Dachau untern einem Dach.

"Alles, was an einem Gemeinsamen Anteil hat, strebt zum Verwandten." Diesem Satz von Marc Aurel, einst Kaiser des römischen Weltreiches, folgt auch die Mittelschule an der Anton-Günther-Straße in Dachau. Dort fand bereits zum zehnten Mal in Folge der Tag der Nationen statt. Diese fest etablierte schulische Veranstaltung führt mehr als 20 unterschiedliche Nationen unter einem Dach zusammen, wo gemeinsam mit Eltern, Schülern und Lehrern gegessen, gespielt und sich unterhalten wird.

Als sich um 17 Uhr die Türen öffneten, drängten die Besucher in die Schule. Andrea Egle begrüßte als neue Rektorin die Anwesenden. Sie dankte dabei allen Beteiligten und verabschiedete sich von Doro Liebert, einer langjährigen Mitarbeiterin der Jugendsozialarbeit. Nach dem offiziellen Teil ging es flugs zum gemütlichen Teil der Veranstaltung über. Die vielen selbst zubereiteten Speisen der Eltern schmeckten allen vorzüglich.

Zudem wurden wie in den Jahren zuvor wieder verschiedene und abwechslungsreiche Aktionen angeboten. Dafür war die Kreativität der Schüler, der Arbeitseinsatz ihrer Klassenlehrkräfte und das große Engagement der Eltern und des Elternbeirats von großer Bedeutung. Die süßen und deftigen Speisen wurden vom Elternbeirat zusammen mit Getränken verkauft, die Schüler konnten ihr Geschick in diversen Quizspielen beweisen, sammelten Eindrücke aus anderen Ländern, warfen Dosen vom Stapel und unterstützten den Förderverein der Mittelschule mit dem Kauf von Losen einer Tombola. "Solche Aktionen beweisen, wie bunt und abwechslungsreich sich diese Schule nach außen öffnet, um ein gemeinsames Miteinander zu erreichen", freuten sich die Verantwortlichen. Gegen 19 Uhr leerten sich dann allmählich die Plätze und ein weiterer Tag der Nationen ging als eine erfolgreiche Aktion in die Geschichte der Schule ein.