Ein Fußgänger hat am Dienstagabend einem Autofahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Laut Polizeibericht war der 37-jährige Dachauer gegen 19.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Ludwig-Dill-Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs. Vor der Amper hielt er an einem Zebrastreifen, den ein Fußgänger querte. Während er über die Straße lief, zeigte der Fußgänger dem Autofahrer laut Polizei ohne ersichtlichen Grund den Stinkefinger und ging weiter. Plötzlich drehte er sich um und ging an die Fahrerseite des Pkw. Der Dachauer öffnete die Seitenscheibe, woraufhin der Fußgänger ihm mit der Faust unvermittelt ins Gesicht schlug. Anschließend lief er sofort weg. Der Geschädigte begab sich selbst in ambulante ärztliche Behandlung. Der Täter wird so beschrieben: 1,90 Meter groß, kräftig, etwa 25 Jahre alt, roter Trainingsanzug mit weißen Streifen. Hinweise auf die gesuchte Person nimmt die Polizei unter 08131/561-0 entgegen.