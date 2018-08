30. August 2018, 22:18 Uhr Tabata und Power-Yoga Trendsportarten beim ASV Dachau

Auch in diesem Herbst geht der ASV Dachau mit brandneuen Angeboten im Gesundheits- und Trendsportbereich an den Start. Darunter das Tabata-Training. Tabata ist ein hochintensives Intervalltraining (HIIT), bei dem sich kurze Phasen der extremen körperlichen Ausdauer-Belastung mit noch kürzeren Erholungs-Zeiten abwechseln. Klassische HIIT-Workouts dauern vier bis 30 Minuten, fordern den Körper maximal und sollen laut Studien die Fettverbrennung verbessern. Geübt werden klassische Kraftübungen, meist mit Eigenkörpergewicht und abgeleitete Trainingsformen aus dem Crossfit-Training. Das Training findet im Freien statt. Ein Schnuppertraining gibt es am Dienstag, 11. September. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr am hinteren Stadioneingang.

Als zweites Highlight bietet der ASV einen weiteren Yoga-Kurs an. An zehn Freitagen von 17 bis 18 Uhr werden im Power-Yoga auf intensivem Niveau die einzelnen Asanas fließend aneinandergehängt. Atmung und Bewegung verschmelzen dabei, und man kommt in einen dynamischen Flow. Ein kostenfreies Schnuppertraining für dieses Angebot findet am 14. September zur oben genannten Zeit im Gymnastikraum der Tennisfreunde statt. Für beide Gruppen bekommt man in der ASV-Geschäftsstelle unter 08131/56 81 17 oder unter info@asv-dachau.de weitere Informationen, die Kurse starten jeweils eine Woche später. Die zwei Kurse kann man auch bei der Langen Nacht des Sports am Freitag, 28. September, zwischen 19 und 20.30 Uhr ausprobieren.