Wenn einer es weiß, wissen es alle. Das hat seine Vorteile. Wenn zum Beispiel ein Unfall passiert und sofort mehrere Menschen da sind, um zu helfen. Es kann aber auch ganz schön nervig sein, vor allem wenn man jung ist. Etwa dann, wenn plötzlich das ganze Dorf darüber spekuliert, ob Florian und Johanna, beide 15, nun ein Paar sind oder doch einfach nur gute Freunde. Die beiden sagen, sie seien Letzteres - aber Gerüchte halten sich auf dem Land eben besonders hartnäckig.

Detailansicht öffnen Die Jugendlichen, die auf dem Land wohnen, treffen sich gerne im Jugendzentrum. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Johanna Bauke, ist gebürtige Tanderin, auch wenn sie mittlerweile in Aichach zur Schule geht. Auch Florian Feirer wohnt fast schon sein ganzes Leben in Tandern. Weil seine Eltern getrennt sind, kennt Feirer als einer der wenigen seiner Freunde zwar auch das Leben in der Großstadt München, aber sein Zuhause, das ist Tandern: ein Gemeindeteil mit nur knapp 1000 Einwohnern, nur einem kleinen Supermarkt und ohne eigenen Bahnhof.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Dorf sind groß - besonders dann, wenn man gerade noch nicht volljährig ist, aber eben auch kein Kind mehr. Einer der, genau weiß, was die Landjugend in diesem Alter bewegt ist Stephan Berghof. Seit fünf Jahren ist er Jugendarbeiter in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern. "Die Jugendlichen auf dem Land müssen ihre Freizeit sehr genau planen", sagt er. Viele sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, der teilweise nur stündlich fährt. Wenn gar kein Bus fährt, dann müssen die Eltern sie fahren. Auch das klappt aber nicht immer, vor allem dann nicht, wenn man mehrere Geschwister hat, die auch alle irgendwo hingefahren werden wollen.

Detailansicht öffnen Jugenarbeiter Sebastian Jäger und Jugendreferent Paul Böller (von links nach rechts) ist die Beteiligung der Jugendlichen wichtig. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Außerdem spielt sich viel Freizeit mittlerweile Online und in den sozialen Medien ab. Ins Jugendzentrum (JUZ), das in Tandern jeden Mittwoch von 16 bis 21 Uhr offen hat, würden deshalb weniger Jugendliche kommen als früher, sagt Berghof. Wlan gibt es im Keller der Kirche nämlich immer noch nicht und Netz sowieso nicht. Dort am Handy zocken geht also nicht. Berghof weiß, dass das eines der größten Anliegen der Jugendlichen ist. "Wir arbeiten daran und ich bin zuversichtlich, dass es bis Ende des Jahres soweit ist", sagt Berghof.

Detailansicht öffnen Das Jugendzentrum in Markt Indersdorf haben die Jugendlichen selbst mitgestaltet. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Für Feirer, Bauck und ihre Freunde Christoph Henning, 15, und Zoi Dremeti, 16, ist der Mittwoch im JUZ auch ohne Wlan gesetzt. "Es gibt nicht viele Alternativen, aber das ist okay. Es ist ja entspannt hier", meint Feirer. Und an den Tagen, an denen das JUZ nicht offen hat? Trifft man sich mit Freunden entweder am Außentreff und chillt am Lagerfeuer - oder man geht einfach in den Wald. "Auf dem Land ist es so schön ruhig", sagt Dremeti. Coole, ruhige Spots gebe es dort allerdings immer weniger, sagt Feirer. "Es wird überall gebaut." Die Gentrifizierung macht auch im hintersten Eck des Landkreis Dachaus nicht Halt.

Detailansicht öffnen Christoph Hennings ganzer Stolz ist sein neues Moped. Mit ihm ist er endlich unabhängig von seinen Eltern und kann sich mit seinen Freunden entweder im Jugendzentrum Tandern treffen oder. (Foto: Stephan Berghof)

Die Marktgemeinde Indersdorf könnte man zwar mit mehr als 10 000 Einwohner, einem eigenen S-Bahnhof und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten schon fast als kleine Stadt durchgehen, das Leben der jugendlichen Markt Indersdorfer gleicht dennoch in vielerlei Hinsicht dem der Tanderner Jugendlichen. "Jeder fiebert auf den Moped-Führerschein hin", sagt Sebastian Jäger. Er ist Jugendarbeiter und als einer der beiden Teamleiter des Zweckverbands Jugendarbeit zuständig für die Gemeinden Markt Indersdorf, Reichertshausen, Hilgertshausen-Tandern. Obwohl gerade Mobilität ein zentrales Thema vieler Jugendlicher sei, nehmen viele auch längere Ausbildungswege in Kauf. "Es gab sogar schon Fälle, da haben sich den Ausbildungsplatz nach der Entfernung und nicht nach den Interessen ausgesucht", sagt Jäger. Davon würde er zwar abraten, aber die Entscheidung zeigt doch eines: Die Jugendlichen versuchen nicht, dem Dorf zu entfliehen, so schnell es geht, sondern entscheiden sich bewusst für ihr Dorf. Nur wenn in Dachau das Volksfest stattfinde, dann kämen die Jugendlichen aus dem ganzen Landkreis, sagt Jugendarbeiter Berghof.

Detailansicht öffnen Stephan Berghof ist seit fünf Jahren Jugendarbeiter in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern. Aktuell arbeitet er daran, dass das Jugendzentrum Tandern endlich Wlan bekommt. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Feirer muss jeden Tag um halb Uhr aufstehen, damit er es pünktlich in die Schule schafft und auch Bauck muss früh raus, wenn sie zu Schulbeginn in Aichach sein will. Ihre Freunde, die im Landkreis Aichach-Friedberg leben, beneidet sie deshalb vor allem um die deutlich besser organisierten öffentlichen Nahverkehr. "Man hat wesentlich mehr Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen", sagt die Schülerin. Außerdem könnten ihre Freunde mit ihrem Schulticket, anders als sie, ohne Aufpreis überall im Landkreis hinfahren. Im Landkreis Dachau müsse man immer schauen, für wie viele Ringe das Ticket gültig sei oder mehr zahlen.

Henning ist vor sechs Jahren von Hilgertshausen nach Tandern gezogen. Und auch wenn die beiden Gemeindeteile natürlich streng genommen zu einer Gemeinde gehören, ein Zugezogener ist er trotzdem. Schwer sei es ihm allerdings nicht gefallen, auch in der "neuen Heimat" Freunde zu finden, sagt Henning. Auch zu denen in Hilgertshausen hat Henning aber noch Kontakt, als einer der wenigen geht er deshalb auch ins Hilgertshausener Jugendzentrum. Seit er sein Moped hat, kommt er leicht von A nach B. Davor war auch er auf die Fahrbereitschaft seiner Eltern angewiesen. Unabhängig sein ohne fahrbaren Untersatz ist auf dem Land gar nicht so leicht.

Stefan Allmann, pädagogischer Mitarbeiter an der Mittelschule Indersdorf und Paul Böller, Jugendreferent der Gemeinde, haben sogar den Eindruck, dass die Selbstständigkeit der Jugendlichen auf dem Land tendenziell abnimmt. "Die Unbeschwertheit der Eltern hat abgenommen", sagt Allmann. "Den Jugendlichen wird nicht mehr so viel zugetraut", findet auch Böller. Früher seien die Kinder den ganzen Tag im Wald unterwegs gewesen, heute gebe es sogar Eltern, die jede Regung ihrer Zöglinge mit dem GPS-Tracker überwachen, Digitalisierung sei Dank. Dabei sei gerade die Erkenntnis, das man Dinge allein schaffen kann so wichtig, sagt Jäger. Er versuche deshalb, wo immer es gehe, die Jugendlichen in Projekte mit einzubeziehen. "Mitwirken, mitarbeiten, mitentscheiden" sollen die Jugendlichen können. Mittlerweile hätten auch die meisten Gemeinden im Landkreis verstanden, dass sie die Bedürfnisse der Jugend ernst nehmen müssen, sagt Jäger. In mehreren Gemeinden hätten sich mittlerweile sogar Jugendbürgerversammlungen etabliert. Jugendliche haben dann die Möglichkeit Vorschläge zu machen, Wünsche zu äußern - und der Bürgermeister höchstpersönlich nimmt sich die Zeit, zuzuhören. In einer Stadt wie München wäre das kaum vorstellbar. In Tandern findet die nächste Versammlung am 19. Oktober statt. Das leidige Thema Internet wird dann sicher auf der Tagesordnung stehen. In Tandern gebe es noch ganz schön viele Funklöcher, sagt Feirer. Sein Freund Henning sieht die Sache pragmatisch: "Wenn die andern sagen, in Tandern gebe es gar kein Internet, dann sage ich immer: Wart ihr schon mal in Langpettenbach?" Land ist eben noch lang nicht gleich Land.