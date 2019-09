Die Einwohnerzahl des Landkreises Dachau wächst und wächst - und mit ihr die Aufgaben der Behörden. Die Polizeiinspektion und das Landratsamt brauchen deshalb mehr Personal, das jedoch in vielen Abteilungen fehlt. Beide Einrichtungen beklagen einen zum Teil eklatanten Mangel an Mitarbeitern. "Die Dachauer Polizei ist überlastet", sagt Stefan Kemptner, Bezirksvorsitzender der Deutschen Polizei-Gewerkschaft (DPolG) in Oberbayern Nord. "Es herrscht eine schlechte Personalabdeckung". Für die Polizeiinspektion Dachau ist derzeit eine planmäßige Soll-Stärke von 125 Beamten vorgesehen. Tatsächlich verfügbar sind jedoch lediglich 98 Polizeibeamte. Das geht aus einer aktuellen Anfrage der SPD-Landtagsfraktion an die bayerische Staatsregierung hervor. Die Polizeiinspektion Dachau ist die einzige im Landkreis - und somit für mehr als 150 000 Einwohner zuständig. Der Personalmangel schlage sich vor allem in der täglichen Arbeit der Beamten nieder, wie Kemptner sagt. Akute Auswirkungen seien Überstunden und Zusatzdienste. Auch könnten Dienststellenleiter zum Teil nicht genügend Streifen besetzen. So sei die Präsenz der Polizei im Landkreis geringer als gewünscht. Notrufe könnten mitunter nicht sofort, sondern müssten nacheinander abgearbeitet werden.

Der Mangel an Polizeibeamten ist nicht neu. Seit Jahren beklagen die Gewerkschaften, dass die Beamten überlastet seien. Kemptner zufolge hat das verschiedene Ursachen: Gesellschaftliche Errungenschaften wie etwa Mutterschutz und Elternzeit würden die Personalplanung der Dienststellen erschweren. Auch sei das Verteilungssystem frisch ausgebildeter Polizeibeamter auf die Dienststellen nicht immer effektiv. Die Beamten würden aktuell nach dem "Gießkannen-Prinzip", also nicht bedarfsgerecht eingesetzt, sagt Kemptner. Geht es nach der Deutschen Polizeigewerkschaft, sollten neue Beamte künftig abhängig von Faktoren wie Belastung und Einwohnerzuwachs in den Zuständigkeitsbereichen auf die Polizeidienststellen verteilt werden. Kemptner: "Davon würde dann auch die Dachauer Polizei profitieren". Die Bayerische Staatsregierung hat den Personalmangel erkannt. Bis 2023 sollen mehr als 1700 zusätzliche Polizeibeamte ausgebildet werden, wie Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) unlängst verkündete. Für Kemptner ist das ein Schritt in die richtige Richtung.

Detailansicht öffnen Für mehr als 150 000 Einwohner im Landkreis ist die Polizeiinspektion Dachau zuständig. Das Personal reicht bei weitem nicht aus. (Foto: Toni Heigl)

Auch an anderer Stelle fehlt es an Personal. Wie alle Behörden habe auch das Dachauer Landratsamt zu wenig Mitarbeiter, sagt Konrad Butzenlechner, Sachgebietsleiter Personalwesen des Landratsamtes. Dabei würden die Aufgaben des Landratsamtes künftig mehr, zum Beispiel bei der Betreuung von Asylsuchenden. Das Landratsamt justiert jetzt nach. Die Behörde hat die Zahl ihrer Auszubildenden erhöht. In Abteilungen, in denen früher kein Beamter neu ausgebildet worden ist, würden heute ein bis zwei jährlich ausgebildet, sagt Butzenlechner. Auch die Zahl an Ausbildungsplätzen in der Verwaltung wurde von früher zwei auf heute vier aufgestockt. Weiter sollen berufsbegleitende Schulungen die Mitarbeiter künftig auf komplexer werdende Aufgaben vorbereiten.

In den Grund- und Mittelschulen gebe es dagegen kaum einen Mangel an Mitarbeitern, sagt Albert Sikora, Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamtes im Landkreis Dachau. Insgesamt sei die Versorgungssituation in den Grund- und Mittelschulen als gut zu bezeichnen. Sämtliche Klassen hätten mit einem Klassenlehrer besetzt werden können. Anders hingegen sieht es im Bereich der Fachlehrer aus. Hier sei die Situation, wie bereits in den Jahren zuvor, angespannt, so Sikora. In den Fächern Werken und Gestalten könne der Unterricht nicht durch Fachlehrer abgedeckt werden, Grundschullehrer müssten aushelfen.

Detailansicht öffnen Wie alle Behörden hat auch das Dachauer Landratsamt zu wenig Mitarbeiter, sagt Konrad Butzenlechner, Sachgebietsleiter Personalwesen. (Foto: Toni Heigl)

Die demografische Entwicklung im Landkreis dürfte den Mangel an Beamten zusätzlich verschärfen: Die Bevölkerung im Dachauer Landkreis wächst wie nie zuvor, bereits jetzt leben hier mehr als 150 000 Einwohner. Laut Statistischem Landesamt wird der Landkreis Dachau bis 2036 mit einem Wachstum von 15,5 Prozent auf rund 174 000 Einwohner die - relativ gesehen - größte Bevölkerungszunahme aller bayerischen Landkreise haben. Und durch dieses Wachstum werden auch die Aufgaben von Vollzugs- und Verwaltungsbeamten zunehmen. Darüber sind sich die Behörden einig.

Der Beamtenmangel ist nicht nur im Landkreis Dachau ein Problem. Dem Staat fehlen nach Einschätzungen von Experten derzeit mehr als 180 000 Mitarbeiter. Allein in der Verwaltung fehlen bundesweit 130 000 Beschäftigte. Dies geht aus einer Aufstellung von DBB (Beamtenbund und Tarifunion) hervor.