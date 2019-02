3. Februar 2019, 22:06 Uhr SZ-Serie: In Seelennot, Folge 1 Wo der Psyche geholfen wird

Im Isar-Amper-Klinikum Fürstenfeldbruck werden Patienten mit akuten Symptomen und verschiedensten Leiden behandelt. Eine neue SZ-Serie stellt in den kommenden Wochen die Stationen der Einrichtung vor

Von Florian J. Haamann, Dachau / Fürstenfeldbruck

Als Spannungsfeld bezeichnet Chefarzt Nicolay Marstrander die Arbeit der psychiatrischen Klinik in Fürstenfeldbruck, die auch für Patienten aus dem Landkreis Dachau zuständig ist. Vor allem wenn es um Kranke geht, die gegen ihren Willen eingeliefert werden müssen, weil sie entweder sich selbst oder andere gefährden. "In keinem anderen medizinischen Bereich ist es so, dass es neben dem Patientenauftrag auch einen gesellschaftlichen Auftrag gibt", sagt Marstrander, der seit vergangenem Juni die Klinik leitet. "Viele Erkrankte kommen zu uns und sagen "Hilf mir", aber bei anderen sagt die Gesellschaft "Hilf uns". In diesen Fällen stehen Marstrander und sein Team vor der manchmal schwierigen Aufgabe, abzuwägen zwischen den Rechten des Einzelnen und dem Schutz der Gesellschaft. "Ich sehe meine Aufgabe schon darin, das Individuum bei der Genesung zu unterstützen. Die Rechte jedes Patienten sind uns wichtig".

Wie dieser Spagat gelingt, dass lässt sich am einfachsten verstehen, wenn man einfach einmal einen Blick hinter die Türen des orangefarbenen Klinikgebäudes wirft. Deshalb wird die Süddeutsche Zeitung in den kommenden fünf Wochen im Rahmen einer Serie jeweils eine Station des Hauses vorstellen. Zum Auftakt geht es auf die gerontopsychiatrische Abteilung, in der Menschen ab 65 Jahren behandelt werden.

Die Arbeit der Klinik auch der Öffentlichkeit näher zu bringen und damit der Stigmatisierung psychisch kranker Menschen entgegenzuwirken, gehört seit der Eröffnung vor zweieinhalb Jahren zum Konzept. Es gibt keine verschlossenen Türen, außer in einem kleinen Bereich auf jeder Station. Das heißt, dass Besucher willkommen sind - aber auch, dass die Menschen, die dort behandelt werden, keine Gefangenen sind. Ihr Aufenthalt ist - in den meisten Fällen - freiwillig und dazu gehört auch, dass sie sich frei bewegen können.

"Als ich Assistenzarzt war, war das alles oft noch anders. Hat der Patient die Behandlung abgelehnt, wurde er relativ einfach zwangsmedikamentiert. Da wurde ein Richter gerufen, und dann ging es ganz schnell", erinnert sich Chefarzt Nicolay Marstrander.

Seine Einrichtung mit ihrem modernen Konzept steht genau für das Gegenteil. "Eine Behandlung ist immer eine ganz individuelle Frage. Deshalb besprechen wir mit dem Patienten, was für ihn der richtige Weg sein könnte". Selbst bei Erkrankten, die anfangs nicht bereit seien, sich helfen zu lassen, versuche man über Gespräche und Beziehungsarbeit dahin zu kommen, dass sie freiwillig bleiben - weil sie merken, dass sie krank sind und dass ihnen in der Klinik geholfen wird.

Zum Konzept der offenen Psychiatrie gehört auch, dass nur stationär behandelt wird, wer es akut nötig hat. Mit allen Hilfesuchenden wird überlegt, welche Behandlung außerhalb der Klinik für sie in Frage kommt. "Wir schicken niemanden weg, ohne mit ihm einen Plan für die Zukunft zu erarbeiten", betont Marstrander. Und so kommt es, dass ein Großteil der Patienten des Isar-Amper-Klinikums Fürstenfeldbruck, wie es offiziell heißt, nicht stationär behandelt werden, sondern ambulant. Nur etwa 80 bis 100 der weit über Tausend Patienten aus den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck sind in der Klinik.

Vier stationäre Einheiten gibt es im Haus. Neben der gerontopsychiatrischen sind es die "Akuteinheit Krise", die Sucht- und die Psychiatriestation. "Wir behandeln die Patienten in diesen nach Krankheiten strukturierten Einheiten, weil wir ihnen so die Therapie- und Behandlungsangebote machen können, die am besten zu ihrem Leiden passen", erklärt Marstrander die Idee dahinter.