3. Februar 2019, 22:06 Uhr SZ-Serie: In Seelennot, Folge 1 Wenn das Alter nicht die einzige Erklärung ist

Auf der gerontopsychiatrischen Station der psychiatrischen Klinik in Fürstenfeldbruck werden Menschen behandelt, die das 65. Lebensjahr erreicht haben. Meistens sind sie dement, doch es gibt auch andere Fälle. Für die Ärzte geht es deshalb vor allem darum, genau hinzuhören

Von Florian J. Haamann

Helga H. hat einen Begleiter. Hellseher ist er. Immer wieder taucht er auf, seit vielen Jahren. Meist ist er freundlich. Ab und an allerdings weniger. So wie im vergangenen Jahr, als er ihr 300 Euro geklaut hat. Direkt vor ihren Augen. Sie habe noch versucht, die Scheine aufzuheben, aber er habe sie einfach schweben und dann verschwinden lassen. "Das klingt kindisch, aber es ist so. Wenn ich das jemandem erzähle, dann erklärt er mich für blöd", sagt die weit über 80-Jährige und schaut verlegen. Draußen, außerhalb der orangefarbenen Mauern der Fürstenfeldbrucker Psychiatrie, hätte sie mit dieser Aussage wohl recht. Doch hier ist es anders. "Nein, das machen wir nicht. Wir haben Verständnis dafür", antwortet Gregor Dunkel ruhig. Der 32-Jährige ist Arzt auf der gerontopsychiatrischen Station. H. ist die vierte Patientin, die er an diesem Vormittag zur Visite im kleinen Büro der Station empfängt.

Was aber macht man mit einer Frau in diesem Alter, die dement ist und an - meist harmlosen - Wahnvorstellungen leidet? Medikamentieren ist für die Ärzte in diesem Fall keine Option. Zu groß die Nebenwirkungen, zu gering der Nutzen für die Patientin. Das genaue Vorgehen müssen Dunkel und sein Kollege Julian Teufel, 35, der am Computer sitzt und sich Notizen macht, noch überlegen. Jedenfalls bleibt Helga H. erst mal auf der Station.

22 Betten hat die Gerontopsychiatrische im Regelfall. Die Regel allerdings ist, dass dort mehr Patienten behandelt werden. Bis zu 26 - in Ausnahmesituationen auch mal mehr. "Aufnahmebedingung" ist ein Alter über 65 Jahren, behandelt werden alle psychischen Erkrankungen. 60 bis 70 Prozent der Patienten leiden an dem, was landläufig als "Demenz" bezeichnet wird. "Demenz ist ja keine Diagnose, sondern die Beschreibung von klinischen Symptomen, die man von außen beobachtet. Die Krankheit dahinter ist meist Alzheimer", erklärt Teufel. Ein Teil der demenziellen Erkrankungen hat aber eigentlich reversible Ursachen. Das könne eine Depression sein, Stoffwechselprobleme, ein Infekt. Oft werde das falsch behandelt. "Man muss aufpassen, dass man nicht immer gleich sagt, der ist alt, der ist dement, da kann man nichts machen".

Schwarz-weiß-Fotografien sollen das Gedächtnis der Patienten anregen. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Eben das ist die Aufgabe. Genau zuzuhören und mit ergänzenden Untersuchungen herauszufinden, was den Menschen, die Hilfe suchen, eigentlich fehlt. Zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten benötigt das Team auf der Station im Normalfall für eine Behandlung. Dabei sind Teufel, der in der Klinik seine Ausbildung zum Facharzt macht, sowie Dunkel und die anderen Ärzte nicht alleine. In Fürstenfeldbruck wird in sogenannten "multiprofessionellen Teams" gearbeitet. Neben den Ärzten gehören dazu die Pfleger, Psychologen, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter. Die Hierarchien sind flach, jeder, der mit dem Patienten zu tun hat, wird gleichberechtigt gehört, alle können bei der Visite dabei sein.

Vor der Tür des Büros wartet bereits der nächste Patient. Mit 65 Jahren ist er aktuell der Youngster der Station. Er leidet an einer Angststörung und wird bereits längere Zeit in der Klinik behandelt. Am Wochenende hat er das erste Mal eine Nacht zu Hause verbracht. "Am Samstag war ich noch zum Kaffee eingeladen, da war alles gut. Aber als ich daheim war, hat sich eine Kette um meinen Magen gelegt und dann zugezogen", berichtet er den beiden Ärzten. Wovor genau er Angst habe? "Das ist es ja, ich kann es nicht sagen." Eigentlich war geplant, den Mann demnächst zu entlassen. Doch Dunkel und Teufel entscheiden nun etwas anderes. "Wenn wir ihn jetzt mit diesem schlechten Gefühl entlassen, dann kommt er direkt wieder zurück", sagt Dunkel.

Die kognitiven Fähigkeiten werden mit einem Test überprüft. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Also heißt es, ihn langsam weiter an das Leben außerhalb der Klinik zu gewöhnen. Mal einen Tag zu Hause verbringen zu lassen, am Ende der Woche vielleicht noch einmal eine Nacht. "Wir setzen Sie nicht vor die Tür. Wir üben weiter, bis es sich für Sie gut anfühlt", erklärt Dunkel dem Patienten, dessen Miene sich bei diesen Worten sichtbar entspannt. Bis zur nächsten Übernachtung geben ihm die Ärzte allerdings eine "Hausaufgabe": Zu überlegen, wie er die Zeit zu Hause mit Aktivitäten füllen kann, die ihm Spaß machen. Damit er "Ankerpunkte" hat, auf die er sich freuen kann, damit die Angst erst gar nicht aufkommt. "Ich werde kämpfen", sagt der Mann zum Abschied, und Dunkel antwortet: "Und wir werden Sie dabei unterstützen."

Vor dem Gemeinschaftsraum gegenüber dem Büro wird es derweil unruhig. Gleich beginnt dort die Kreativtherapie mit Ergotherapeutin Thalia Spanakakis. Die Einheit gehört, wie auf jeder Station, zum umfangreichen Gruppentherapieangebot der Klinik, das zum Genesungsprozess beitragen soll. In den Kursen lernen die Patienten sich und ihre Krankheit kennen, erfahren, wie sie damit umgehen können, wie sie mit ihrem Umfeld darüber sprechen und wie sie in Zukunft ihren Alltag meistern können. Auf dem Tisch hat Spanakakis bereits zwei große Packungen Ton vorbereitet, die sie nun in kleinen Portionen an die Teilnehmer verteilt.

Ergotherapeutin Thalia Spanakakis im Gespräch mit einer Patientin. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Eine Patientin malt lieber, auch für sie gibt es etwas. "Ich habe hier wilde Tiere. Oder wollen Sie lieber etwas Blumiges oder ein Mandala?", fragt Spanakakis, eine Mappe mit Ausmalvorlagen in der Hand. "Dann lieber etwas Blumiges", antwortet die Frau. Spanakakis sucht ihr eine passende Schablone raus, bevor sie sich wieder den anderen Patienten widmet. "Jetzt erst einmal den Ton feste auf den Tisch werfen, damit die Luftblasen . . . ". Noch bevor sie ihren Satz beenden kann, kracht und knallt es von allen Seiten dumpf. Die Arbeitsanweisung ist angekommen. Und während sich die Teilnehmer ans Werk machen, öffnet sich die Tür. "'Tschuldigung, ich bin zu spät".

Der Mann, der nun den Raum betritt, ist so etwas wie der Alleinunterhalter der Station. Schon den ganzen Vormittag ist er im Gang unterwegs gewesen, hat mit jedem, egal ob Patient oder Besucher, das Gespräch gesucht. Als Eröffnung hat er für jeden einen lustigen Spruch parat. Während der Visite taucht er immer wieder mal vor der Tür auf, schaut und winkt fröhlich. Was Außenstehende vielleicht als lebenslustig beschreiben würden, ist Teil einer schweren Krankheit. Josef H. ist manisch-depressiv. Mal also ist er ungezügelt optimistisch und kontaktfreudig, dann wieder am Boden zerstört.

Spanakakis leitet auch die Ergo-Kreativ-Therapie, bei der die Teilnehmer unter anderem Tonfiguren formen. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Momentan also schwebt er auf einer puderzuckernen rosa Wolke. Bei seiner Ankunft sei das noch ganz anders gewesen, erzählt einer der Ärzte. Doch auch die manische Phase ist nicht das Ziel. Vielmehr geht es darum, ihn auf einem "normalen" - was für ein schwer zu definierender Begriff - Level zu stabilisieren. Für die Ergotherapie bei Spanakakis hat er sich eine wichtige Aufgabe vorgenommen: An zwei seiner Hosen ist der Knopf abgefallen. Beim Einfädeln des orangefarbenen Garns benötigt er zwar etwas Hilfe, der Rest klappt dann aber reibungslos. Während die anderen ihre Figuren formen, sticht er unbeirrt Schlaufe für Schlaufe. Seine Mitpatienten arbeiten derweil an ihren Kreationen, eine von ihnen formt eine Schale mit kleinen Eiern darin, ein anderer einen "Panzerdrachen". Die fertigen Figuren werden getrocknet und später im hauseigenen Ofen gebrannt.

Überhaupt erinnert die Stimmung auf der Station eher an einen geselligen Nachmittag im Seniorenheim - wären da nicht die vielen tragischen Geschichten, die unter der Oberfläche schlummern und die man meist nur im Gespräch mit den Patienten oder den Ärzten erfährt. All diese oft traurigen Geschichten gehen wohl jedem, der nur für ein paar Stunden auf dieser Station zu Besuch ist, emotional nahe. Wie aber geht es dem Personal, das Tag für Tag mit diesen nicht nur alten, sondern dazu noch kranken Menschen zu tun hat?

Die KBO-Kliniken Unter der Abkürzung KBO sind seit 2007 die Kliniken des Bezirks Oberbayern zusammengefasst. Die klinische Versorgung der Bevölkerung ist eine der Aufgaben, die in die Zuständigkeit und Verantwortung des Bezirks fallen. KBO-Kliniken gibt es an mehr als 20 Standorten in ganz Oberbayern, dazu gehört auch das Isar-Amper-Klinikum München Ost in Haar. Die psychiatrische Klinik in Bruck ist eine von mehreren Außenstellen unter dem Dach von München Ost und kümmert sich um die Patienten aus den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck. Zum Angebot gehört auch die Tagesklinik mit 20 Plätzen in Dachau. Betreut werden dort Menschen mit akuten psychiatrischen Erkrankungen, die zwar mehr Behandlung brauchen als es ambulant möglich ist, bei denen aber eine vollstationäre Behandlung nicht oder nicht mehr erforderlich ist. Die Patienten erhalten dort von Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr ein Behandlungsangebot, ähnlich wie in der Brucker Tagesklinik, die direkt im psychiatrischen Klinikum untergebracht ist. Andere KBO-Klinken sind das Inn-Salzlach-Klinikum und das Heckscher-Klinikum. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es an mehreren Standorten kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken sowie Fachzentren für Sozialpädiatrie. In den KBO-Einrichtungen werden pro Jahr etwa 110 000 Patienten von knapp 7000 Beschäftigten betreut. FLHA

"Man muss versuchen, die schönen Momente mit nach Hause zu nehmen", sagt Nina Meyer. Die 40-Jährige ist Stationsleiterin Pflege und arbeitet seit 20 Jahren in Psychiatrien. Erst viele Jahre in Nordrhein-Westfalen, seit Eröffnung der Brucker Klinik vor zweieinhalb Jahren ist sie nun hier. Über ganz schwere Schicksale könne man sich auch mit den Kollegen austauschen. Auch das ist ein Vorteil der multiprofessionellen Teams. Weil mehrere Mitarbeiter intensiv mit einem Patienten befasst sind, gibt es immer jemanden, mit dem man sich über die konkrete Situation austauschen kann. Zudem gibt es einmal pro Monat für jeden Mitarbeiter eine Supervision mit einem Externen. "Ich mache mir immer klar, wie sehr ich den Menschen hier helfen kann, das hilft auch mir", sagt Arzt Julian Teufel.

Apropos Teufel. Da fällt Doktor Dunkel noch eine Anekdote zu seinem Kollegen ein. "Wir hatten mal eine Patientin, die wahnhaft religiös war, früher hätte man gesagt fanatisch. Die hat in der Nacht immer das Namensschild am Büro des Kollegen Teufel kaputt gemacht. Dass es ihr besser geht, haben wir gemerkt, als eines Morgens das Schild nicht mehr verunstaltet war." Es ist diese Mischung aus Lockerheit und Fürsorge, so scheint es jedenfalls für den Besucher, die den Patienten und Mitarbeitern gleichermaßen ein "Ankerpunkt" ist - um im Jargon zu bleiben.