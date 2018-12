7. Dezember 2018, 22:04 Uhr SZ-Benefizkonzert Schöner die Gitarren nie klingen

Sascha Seelemanns Band beim SZ-Benefizkonzert ist eine lokale Supergroup verschiedenster Stile

Von Tom Hackbarth, Dachau

"Jazz in allen Gassen", "Fest im Turm", "Club Milla München". Obwohl die Dachauer Band The Grizzlies erst vor etwa einem Jahr gegründet wurde, hat man sie schon auf so manchen großen Bühnen erleben können. Bei ihren Auftritten in Dachau, München und sogar Italien verpacken die vier Jungs speziell ausgewählte Songs in ihr eigenes Sound-Kleid. Beim Benefizkonzert am 20.Dezember im Thoma-Haus stehen sie mit Sascha Seelemann und einigen anderen Musikern auf der Bühne, um Freude zu stiften - nicht zuletzt auch Spendenfreude, denn der Erlös kommt in vollem Umfang dem "Adventskalenders für gute Werke" der Süddeutschen Zeitung zugute. Er unterstützt seit Jahrzehnten Menschen in der Region, denen es nicht so gut geht wie den meisten SZ-Lesern.

"Die Grizzlies sind nicht nur eine Dachauer Coverband", sagt Frontmann Sascha Seelemann. Das Ergebnis ist nämlich ein ganz eigener Genre-Mix aus Jazz, Rock, Blues, Soul und allem, was gerade eben passt. Woher diese bunte Mischung kommt, verrät ein Blick auf die Hintergründe der vier Musiker, denn die Grizzlies wurden sehr spontan zusammengewürfelt: Zum 40. Jubiläum der SZ Dachau war Sascha Seelemann 2017 als Solokünstler geladen; zur Unterstützung holte er einfach drei Kumpels mit auf die Gartenbühne. Ben, Michi und Ludwig spielen zwar alle in ihren eigenen Bands, wollten sich den Gig aber nicht entgehen lassen. So schnell kann eine ganz neue Band entstehen.

Mit Ausnahme von Ludwig Klöckner sind alle Bandmitglieder aus der Region Dachau. Der Bassist kommt aus München. Dort ist der Sohn eines Instrumenten-Restaurators geboren, aufgewachsen, und hat an der Hochschule für Musik und Theater Jazz-E-Bass studiert. Klöckner war schon immer stark mit der Musik verbunden. In seiner Band Organ Explosion probiert er sich mit seinen zwei Bandkollegen vor allem an Jazz, Funk und Soul, allerdings werden auch hier gerne althergebrachte Regeln ausgehebelt. Neben seinen Engagements als Bassspieler bei den Grizzlies oder Organ Explosion veranstaltet er in der Münchner Glockenbachwerkstatt auch monatliche Jazz Sessions in gemütlicher Umgebung.

Ganz fern der Gemütlichkeit hat sich Michi Wagner schon probiert: Der Gitarrist stand mit seiner Hard-Rock-Band Lem Motlow nämlich schon auf der Bühne im Münchner Olympiastadion. Nachdem sie einen Bandwettbewerb im Circus Krone für sich entscheiden konnten, durften Michi und der Rest der Band für 20 Minuten als Vorband von Kiss, The Darkness und Judas Priest auftreten. Für den 2011 zum besten Nachwuchsgitarristen Deutschlands gewählten Wagner ist das aber noch nicht genug: Er will lieber auch selbst mal der Headliner im Stadion sein. Beim Benefizkonzert darf man sich vor allem auf seine Gitarrensolos freuen.

Ben Meyer ist der letzte im Bunde. Auf der Bühne kennt man ihn als Ben Davidson. 2011 gründete er die Vierkirchener Band Kandinsky, mit der er 2014 schon auf dem Sammersee-Festival oder vergangenes Jahr erst beim Glonntal-Festival aufgetreten ist. Dort spielten die vier Jungs aus dem Dachauer Hinterland Indie Rock mit eingängigen Gitarrenriffs. Während Ben bei Kandinsky als Gitarrist und Sänger fungiert, sitzt er bei Soloauftritten auch gerne am Klavier, wo er mal auf Deutsch und mal auf Englisch singt und gerne auch die ein oder andere Geschichte aus seinem Leben erzählt. Bei den Grizzlies hält der Multiinstrumentalist aber stets die Drumsticks in der Hand, unterstützt Frontmann Seelemann aber auch beim Gesang.

Hard-Rock, Jazz, Indie Rock: Die Musiker, die Sascha Seelemann um sich versammelt hat, kommen alle aus den unterschiedlichsten Richtungen, und gepaart mit Saschas Hintergrund als Piano-Mann mit klassischer Singer-Songwriter-Manier entsteht so ein ganz eigenes Konzept.

Man darf sich schon jetzt auf ein ungewöhnliches, buntes Weihnachtskonzert freuen.

Benefizkonzert mit Sascha Seelemann, The Grizzlies & Friends, Ludwig-Thoma-Haus Dachau, Donnerstag, 20. Dezember. Einlass und Sektempfang 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Eintritt: 20 Euro. Tickets erhältlich an den Vorverkaufsstellen Lotto Zeitschriften Siems GmbH, Bahnhofstraße 9 und Mittermayerstraße 14, Dachau, Telefon 08131 / 807 46, Volksbank-Raiffeisenbank Dachau, Augsburger Straße 33 - 35 und an der Abendkasse.