Eine fünfköpfige Familie muss in einer maroden Bude wohnen, in der es nur einen beheizten Raum gibt. Bis jetzt. Dank Spenden, unter anderem von SZ-Lesern, können die Eltern mit ihren Kindern in eine neue Wohnung umziehen

Fröhlich springt Jannis (alle Namen geändert) herein, legt den Schulranzen ab. "Alle Hausaufgaben habe ich schon fertig", berichtet er zufrieden, bevor er sich vom Tisch einen Schoko-Lebkuchen stibitzt. Dort sitzt der kleine Dimitrios an Mutter Sofia T. gekuschelt, der elfjährige Alexis erzählt gerade, warum ihm das Eislaufen mit seiner Schulklasse nicht so viel Spaß macht, weil er noch unsicher ist auf den Kufen. Vater Nikos T. macht ihm Mut. Eine ruhiger Familienalltag, wie er für die fünfköpfige Familie noch im vorigen Jahr undenkbar schien. Damals lebten sie in einer feuchten, maroden Wohnung, in der sich Schimmel ausbreitete. Eine bedrückende Umgebung, die schwer lastete auf den Eltern und auch den Kindern jede Fröhlichkeit raubte. Doch mit der gemeinsamen Unterstützung von Kommune, Caritas Familienpflege, ambulanter Erziehungshilfe des Vereins Amper und dem SZ-Adventskalender wurde ein Neustart möglich. Die Familie konnte in eine Gemeindewohnung umziehen, sich mit notwendigen Möbeln aus Spendengeldern einrichten, zurückfinden zu einem geregelten Alltag. "Jetzt leben wir wie im Paradies. Vielen, vielen Dank", sagt Nikos und strahlt, während seine Frau Sofia fröhlich Kaffee serviert. Nun muss sie sich nicht mehr schämen, kann stolz ihre Wohnung präsentieren, wo sie akribisch auf Ordnung und Sauberkeit achtet.

Wie schlimme Lebensumstände den ganzen Menschen niederdrücken, geradezu lähmen, das war im vorigen Jahr bei Familie T. zu sehen. Die fünf lebten in einer maroden Wohnung, im einzigen beheizbaren Raum breitete Sofia T. jeden Abend Schaumstoff-Matten aus, auf denen alle sich dann zum Schlafen legten. Die Küche funktionierte nicht, einen Platz für Hausaufgaben oder gemeinsame Familienmahlzeiten gab es nicht, überall in den Zimmerecken wucherte schwarzer Schimmel. "Das war eine Katastrophe, doch eine Alternative hatten wir nicht", berichtet Nikos T. Und auch keine Perspektive. Deshalb wurde damals gemeinsam mit Familien- und Erziehungshilfe erwogen, die marode Bude wenigstens notdürftig herzurichten. Denn lange konnten die Kinder in diesen desolaten Umständen nicht bleiben.

Im Frühjahr dann die überraschende Nachricht: Die Familie konnte umziehen in eine schöne, gut beheizbare Gemeindewohnung, die auch viel Platz bietet. Eine Chance, doch der Umzug war auch eine Kraftanstrengung, den die Familie nur mit Unterstützung schaffen konnte. Außer ihrer Kleidung konnten sie nichts mitnehmen. "Unsere wenigen alten Möbel mussten wir wegschmeißen, die waren alle kaputt, haben gestunken und schimmelten", erinnert sich Nikos T. Doch mit einem großzügigen Budget, gespeist aus Spenden der SZ-Leser, konnten die Profis von Familien- und Erziehungshilfe gemeinsam mit Nikos und Sofia T. alles Notwendige anschaffen. Im Wohnzimmer steht nun eine gemütliche Eckbank, wo alle gemeinsam essen und die Buben ihre Hausaufgaben machen. Auch solide Schränke, Betten und eine Garderobe wurden angeschafft.

Eine Wohnung, in der man sich wohlfühlen kann, verändert vieles. Das zeigt sich bei den Kindern, die enorme Fortschritte machen. Das gilt auch für den kleinen Dimitrios, der mit gesundheitlichen Problemen kämpft, gerade erst eine Ohrenoperation überstanden hat und das Sorgenkind der Familie ist. Aber die Pädagogen seiner Tagesstätte geben positive Rückmeldungen. Sie freuen sich, wie der tapfere Junge Schritt um Schritt Neues lernt.

Auch die Eltern schöpfen aus ihrem geordneten Umfeld nun Kraft und Optimismus. Mutter Sofia besucht einen Deutschkurs, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Und Nikos T. kümmert sich aktiv um eine berufliche Zukunft, trotz schwieriger Startchancen. Ohne Berufsausbildung werkelte er bisher in Jobs, einen dauerhaften Arbeitsplatz hat der Mann mit den griechischen Wurzeln, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, bisher nicht finden können. Nun aber war er länger für einen Sicherheitsdienst tätig, will dafür weitere Qualifikationen erwerben und sieht in dieser Branche eine Zukunft für sich. Eine Zuversicht, die noch voriges Jahr undenkbar war. Doch die Hilfe aller Unterstützer hat Familie T. jetzt eine Perspektive verschafft. Diese Hilfe, sagt Nikos T., "hat uns wieder zurück zum Leben gebracht".