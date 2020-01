Detailansicht öffnen Jürgen Rothaug mit SZ-Redakteurin Christiane Bracht. (Foto: Toni Heigl)

Die ärmsten der Armen, die mitten unter uns leben im reichen Landkreis Dachau, haben das Herz von Jürgen Rothaug erweicht. Für sie will er sich einsetzen. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten legt der Leiter und Dirigent des Dachauer Vokalensembles Cantori alle Kraft und Arbeit in ein Benefizkonzert mit Weihnachtsspiel. Zwölf Laienschauspieler und sechs Sänger vom Chor und Pianistin Anna Nam haben am Sonntag ihr Bestes gegeben. Im Kloster Karmel zeigten sie das St. Gallener Weihnachtsspiel von der Ankündigung der Geburt Jesu bis zur Anbetung der drei Könige. Durch unterschiedliche Gesänge und Chorparts oder Soli begleiteten und unterstrichen die Musiker die einzelnen Szenen. Eröffnet wurde das Weihnachtsspiel mit "Machet die Tore weit". Es folgten "In Dulce jubilo", "Gloria" und viele bekannte Gesänge. Die Kirche war voll, das Publikum begeistert und sehr spendenfreudig. 700 Euro hat Jürgen Rothaug dieses Mal in die Dachauer Redaktion der Süddeutschen Zeitung gebracht. Er und seine Frau runden die Summe jedes Jahr auf. Es war das 30. Mal, dass Rothaug sich für diejenigen eingesetzt hat, die es am Nötigsten brauchen. Finanziert werden von dem Geld mal ein bisschen Heizöl, damit niemand im Kalten sitzen muss oder ein kleines Weihnachtsgeschenk für Kinder, die sonst leer ausgehen würden, eine dringend benötigte Brille oder eine Waschmaschine. Eben was gerade wichtig ist.