Wie schon seit vielen Jahren fand auch dieses Jahr wieder das Adventsansingen der Grundschule Dachau Süd statt. Die vorweihnachtliche Veranstaltung, an der viele Kinder der Schule beteiligt waren, fand am ersten Adventssonntag in der Kirche Maria Himmelfahrt statt. Dieses Jahr werden die eingenommenen Spenden für den Adventskalender der Süddeutschen Zeitung gespendet und kommen hilfsbedürftigen Menschen zugute.

Den Anfang machte in diesem Jahr die Bläserklasse und Kinder der Klassen 1b und 1c (siehe Bild). Sie sangen gemeinsam das Lied "Kinder tragen Licht ins Dunkel". Im Anschluss wurde ein kleines Theaterstück aufgeführt, und auch Schüler der zweiten bis vierten Klasse sangen für das Publikum. Anita Niedermeier, Geschäftsführender Vorstand des SZ-Adventskalenders für gute Werke, bedankte sich bei allen Mitwirkenden.