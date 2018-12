12. Dezember 2018, 22:09 Uhr SZ-Adventskalender Selbst ein Tisch mit Stühlen ist unerschwinglich

Katherina M. arbeitet Vollzeit und putzt nebenher. Trotzdem fehlt es der Familie mit drei Kindern und zwei Enkeln an vielem

Von Petra Schafflik, Dachau

Rasch ist Katherina M. zwischen zwei Arbeitseinsätzen nach Hause geeilt. Schnell raus aus der Jacke, im Stehen eine Tasse Kaffee. Dann geht es sofort wieder los, zum nächsten Putzjob. "Alleine mit den Kindern ist es schwer", sagt die 43-Jährige. Doch wegen ihrer zwei Söhne und der Tochter, die selbst schon zwei kleine Kinder hat, ist die alleinerziehende Mutter zurückgekehrt aus Südamerika. "Dort ging es nicht mehr, die Zustände wurden immer schlimmer", erklärt Katherina M. Nun kämpft sie sich durch, um ihren Kindern gute Startchancen zu ermöglichen.

So können Sie spenden: "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." Sparkasse Dachau IBAN: DE95 7005 1540 0000 9073 03 BIC: BYLADEM1DAH Volksbank Raiffeisenbank Dachau IBAN: DE69 7009 1500 0000 0450 55 BIC: GENODEF1DCA www.sz-adventskalender.de www.facebook.com/szadventskalender

Es waren glückliche Zeiten, als Katherina M. mit ihrem Mann ausgewandert ist. Sie konnten sich mit viel Arbeit ein gutes, finanziell gesichertes Leben aufbauen. Als der Familienvater zurückkehrte in die alte Heimat, blieb Katherina mit den Kindern in Südamerika. "Es lief, wir konnten gut leben." Doch zuletzt entwickelte sich die Lage besorgniserregend, ein privater Schicksalsschlag gab den Ausschlag: Die Familie entschied sich für eine Rückkehr in dem Wissen, dass sie wieder von Null anfangen müssen. Anfangs halfen der Vater der Kinder, alte Freunde und neue Nachbarn. Die sechsköpfige Familie lebt nun in einer Unterkunft, die zuvor lange leer stand. Aber, das betont Katherina M. mehrfach, "wir wollen nicht undankbar sein."

Im Gegenteil. Die dreifache Mutter ist froh, sofort einen Vollzeitjob gefunden zu haben. Der ältere Sohn Carlos konnte eine Lehrstelle im Handwerk antreten. Im Betrieb gefällt es ihm, "das passt", sagt Carlos und lacht. Der 15-jährige Roberto geht noch zur Schule.

Nicht ganz so geradlinig ist das Leben für die 21-jährige Christina verlaufen. Schon sehr jung hat sie ihre Tochter bekommen, wurde dann ein zweites Mal schwanger. Das stürzte sie in eine Krise und war für die Familie mit Anlass, zurück zu kehren. Hier stemmt die junge Frau so gut es geht den Haushalt der sechsköpfigen Familie. Und versorgt liebevoll die quirlige Melanie, die mit knapp zwei Jahren in einem abenteuerlustigen Alter ist. Viel Fürsorge braucht auch der kleine Gabriel, der vor wenigen Wochen zur Welt gekommen ist.

Die junge Mutter gibt in den beengten Wohnverhältnissen ihr Bestes. Allerdings sind die Rahmenbedingungen schwierig. Kleidung und auch Spielsachen für die Kinder haben Nachbarn und Freunde vorbeigebracht. Aber die alte Waschmaschine kommt kaum hinterher, feuchte Wäsche hängt im Wohnzimmer über einem Laufgitter, das die junge Mutter zur Sicherheit vor den Ölofen gestellt hat. Ein Wäschetrockner wäre eine wertvolle Unterstützung. Auch ein Kleiderschrank fehlt und Küchenschränke würde sich Familie M. gerne anschaffen. Schön wären auch Stühle und ein großer Tisch für gemeinsame Familienmahlzeiten.