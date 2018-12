23. Dezember 2018, 21:52 Uhr SZ-Adventskalender Schwieriger Weg zurück ins normale Leben

Anna K. hat sich mit Mühe aus ihrer Drogensucht befreit, doch sie ist noch immer auf Unterstützung angewiesen

Von Petra Schafflik, Dachau

Anfangs ging es noch um Spaß. Gemeinsam mit Freunden hat Anna K. (Name geändert) im Teenageralter hin und wieder einen Joint geraucht, Partydrogen ausprobiert. Doch aus dem jugendlichen Experimentieren wurde für die heute 34-Jährige bald Sucht, sie lebte nur noch von Tag zu Tag. Im Kopf hatte sie immer die Sorge, wie sie an das nötige Geld kommen konnte für die nächste Ration. Konsumiert habe sie Heroin, Kokain, Alkohol, "einfach alles quer Beet". Reflektiert und sachlich spricht die junge Frau jetzt über diese Zeit, die noch gar nicht so lange zurückliegt, ihr aber doch weit weg erscheint. Denn seit einem Jahr ist sie nun völlig weg von allen Drogen, wie sie stolz berichtet. "Schritt für Schritt baue ich mir ein normales Leben auf."

Ein steiniger Weg, ihre Geschichte soll anderen Mut machen, hofft die zierliche junge Frau. Immer wieder habe sie in den vergangenen Jahren einen Entzug versucht. Einmal lief über mehrere Monate alles gut, der Kontakt mit anderen Betroffenen ausgerechnet in der Therapie hat sie dann erneut rückfällig werden lassen. "Immer wieder Entzug und immer wieder Rückfälle, das hat nichts gebracht." Als Folge des jahrelangen Konsums streikte schließlich ihr Körper. "Da wollte ich am liebsten gar nicht mehr leben", erinnert sie sich. Doch Anna K. gab nicht auf, sondern entschied sich fürs Kämpfen. Diesmal mit Erfolg.

Geschafft habe sie es durch die engmaschige Unterstützung, die sie von ihrer Familie, der Drogenberatung Drobs und dem begleiteten Wohnen für Suchtkranke der Caritas erfahre, betont die junge Frau. Das Vertrauen, das ihr gerade auch die Familie entgegen bringt, gibt ihr Selbstvertrauen. Sämtliche alten Kontakte hat sie abgebrochen, ein neuer Freundeskreis verschafft ihr Rückhalt. Doch bei aller Freude will Anna K. nichts überstürzen. Die körperlichen Folgen ihrer Sucht machen ihr noch zu schaffen. "Meine Zähne sind durch den jahrelangen Drogenkonsum kaputt." Auch ihre Leistungsfähigkeit kehrt nur langsam zurück. Ein längeres Stück zu Fuß zu laufen oder eine Treppe zügig hinaufzusteigen war vor einigen Wochen noch undenkbar. Ihr fehlte schlicht die Kraft dafür. "Jetzt schaffe ich das wieder", freut sie sich.

Auch wenn Anna K. ihr Leben wieder selbst in die Hände nimmt, ein wenig Hilfe gibt Sicherheit. Einmal die Woche kommt ihre Betreuerin vorbei, bespricht die nächsten Schritte, hilft bei Anträgen, begleitet sie zu Arztterminen, ist einfach da, wenn Fragen oder Zweifel auftauchen. Sie ist eine wichtige Stütze für Anna K.. Denn wegzukommen von der Drogensucht, "das kann kein Mensch alleine schaffen, ohne Unterstützung klappt das nicht." Bei ihr hat es geklappt. Bis sie wieder ins Berufsleben einsteigen kann, ist die junge Frau noch auf staatliche Unterstützung angewiesen. Im Alltag kommt sie über die Runden, doch für Anschaffungen gibt es keine Rücklagen. Die Familie hilft nach Möglichkeit, aber auch dort sind die Ressourcen begrenzt. Gerne würde Anna K. ihre defekte Schlafcouch ersetzen, die sich nicht mehr reparieren lässt. Auch der Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Freuen würde sich die junge Frau auch über warme Winterstiefel.