17. Dezember 2018, 22:06 Uhr SZ-Adventskalender Harmonie mit großer Bandbreite

Das SZ-Benefizkonzert mit Sascha Seelemann ist musikalisch ambitioniert. Vor allem möchte es Menschen zusammenführen

Von Gregor Schiegl, Dachau

Weihnachtskonzerte sind immer auch ein Spiegel ihrer Zeit. Im Mittelalter exklusiver Bestandteil der kirchlichen Liturgie, kamen im 17. Jahrhundert Weihnachtslieder auf, die zum häuslichen Gebrauch in familiärem Rahmen gesungen wurden. Die Nazis versuchten eine eigene mythisch profanisierte Lesart zu etablieren mit Kompositionen wie der "Hohen Nacht der klaren Sterne". In der Ära der Globalisierung ist Weihnachten ein weltumspannendes Event geworden, kommerzielle Auswüchse inklusive. Ein "zeitgemäßes" Weihnachtskonzert zu geben, ist nicht leicht. Man will es ja irgendwie besinnlich haben, aber bitte nicht so altbacken und langweilig.

Wenn es einen Menschen in Dachau gibt, der dieser Aufgabe gewachsen ist, dann wohl Sascha Seelemann. "Musik ist mein Leben und meine Liebe", sagt der 30-Jährige über sich selbst. Im Ludwig-Thoma-Haus sorgt er am Donnerstag, 20. Dezember, um 20 Uhr selbst mit der Band The Grizzlies und einigen musikalischen Gästen für gute Laune. Schließlich ist Weihnachten ein Grund, sich zu freuen, und auch verstärkt die Zeit, anderen zu helfen. Das von der Volksbank Raiffeisenbank Dachau unterstützte Konzert findet zugunsten des SZ-Adventskalenders statt. Seit sieben Jahrzehnten unterstützt das Hilfswerk der Süddeutschen Zeitung Menschen in der Region, denen es nicht so gut geht wie den meisten SZ-Lesern: Für Sascha Seelemann ist der gute Zweck Motivation: "Ich bin Dachauer, ich bin hier geboren und aufgewachsen."

Auch die Band The Grizzlies stammt - mit Ausnahme des Bassisten - aus Dachau. Sie versammelt erstklassige Musiker einschlägiger Dachauer Bands: Michael Wagner vom Lem Motlow, Ben Meyer alias Ben Davidson von Kandinsky und den Münchner Bassisten Ludwig Klöckner, der eher aus der jazzig-funkigen Ecke kommt. Wie sich so eine Mixtur aus Rock und Funk, Jazz und Pop sinnlich und sinnig verbindet, konnte man auf der 40-Jahr-Feier der SZ Dachau erleben. Bis spät in die Nacht lauschten Besucher aller Altersgruppen dieser eigens zu diesem Anlass gegründeten Band im Garten.

Leise Töne werden im vielschichtigen Programm nicht fehlen. Conny Miller und Markus Steinlechner, bekannt von der Dachauer Band Garou, spielen folkige Musik mit Mandoline und Quetschn, und weil Weihnachten ohne strahlende Kindergesichter nur halb so schön wäre, betritt auch der Kinderchor der Mittelschule Taufkirchen die Bühne. Eine weitere Besonderheit: Die Lehrerband aus der Bluenote Music School steht ebenfalls auf der Bühne. "Ich versuche möglichst alles, was Dachau an Genres und Musikalität zu bieten hat, an diesem Abend zu vereinen", sagt Sascha Seelemann. Darum geht es ja auch in diesen Zeiten - zusammenzufinden als Dachauer Stadt- und Kulturgesellschaft, wenigstens einen Abend lang.

Karten für das Konzert gibt es an den Vorverkaufsstellen Lotto Zeitschriften Siems, Bahnhofstraße 9, und Mittermayerstraße 14, und der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau.