14. Dezember 2018, 22:22 Uhr SZ-Adventskalender Gemeinsam ins Leben

Die Caritas-Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung fördert Freizeitaktivitäten mit Teilnehmern ohne Handicap. Wie die Treffen von Autistin Jasmin (14) und Studentin Anna (20)

Von Petra Schafflik, Dachau

Jeder Tag ist wie der andere, langweilige Routine. Weil die 14-jährige Jasmin (Name geändert), die an frühkindlichem Autismus leidet, sich schwer tut mit Freundschaften, hat sie wenig Kontakte oder Verabredungen in ihrer Freizeit. Umso mehr freut sich das junge Mädchen jede zweite Woche auf den Samstag. Dann kommt Anna vorbei und mit ihr ein paar spannende Stunden. Gemeinsam mit der 20-jährigen Studentin überlegt Jasmin, was beiden Spaß machen könnte. Dann geht es los, ins Kino, zum Baden oder mit der S-Bahn in die Münchner Innenstadt.

Jasmin, die wegen ihrer Behinderung im Alltag nicht so gut zurecht kommt wie andere Mädchen in ihrem Alter, übt bei den Freizeitunternehmungen fast nebenbei, den Fahrplan zu lesen, kauft selbst das Ticket und ist inzwischen souverän mit der Bahn mobil. Auch Jasmins Mutter, die berufstätig ist und noch drei kleine Kinder zu versorgen hat, freut sich in ihrem eng getakteten Alltag über diese Samstage.

Freizeitaktivitäten für die behinderte Tochter und Entlastung für die Mutter - genau dafür gibt es Helfer der familienentlastenden Dienste, vermittelt von der Caritas-Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung. Diese geschulten Kräfte kümmern sich so wie Anna um Kinder oder junge Leute, während die Eltern mal frei haben. Die Kontaktstelle organisiert aber nicht nur Entlastung für Familien, sondern auch vielfältige Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung. Das Angebot reicht vom begleiteten Ausflug über die Ferienbetreuung bis zu Kurzreisen. Und immer sind auch Teilnehmer ohne Behinderung herzlich willkommen, erklärt Thilo Wimmer, Leiter der Kontaktstelle. Ziel seien inklusive Projekte. Wie gut das laufen kann, zeigt der deutschlandweit einmalige Gospelchor "Oh happy Day", wo behinderte Sänger ganz selbstverständlich "mittendrin sind, statt nur dabei".

Die Samstage mit Anna sind ein Höhepunkt für die ganze Familie. Denn während sich die Mutter einmal ungeteilt den drei Kleinen widmet, kann Jasmin ganz nach ihren Vorlieben mit der Helferin der Kontaktstelle aktiv werden. Eis essen, im Olympia-Einkaufszentrum bummeln - einmal gerade nicht begleitet von der Mutter und den drei kleinen Geschwistern. "Je älter die Kinder werden, desto wichtiger wird diese Eigenständigkeit", erklärt Wimmer. Auch Jugendliche mit Handicap streben danach, sich mehr und mehr von ihren Eltern zu lösen. Selbständige Aktivitäten, wenn auch von einer Betreuungskraft begleitet, helfen bei dieser Abnabelung. Da ist es kein Wunder, dass die Entlastungsleistungen stark nachgefragt sind. Aktuell betreut die Kontaktstelle 35 Familien im Landkreis.

Nicht Vision, sondern jetzt schon Realität sind vielfältige Freizeitangebote, die von der Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung zusammengestellt werden. Ferienprogramm, Ausflüge, Reisen, dazu regelmäßige Aktivitäten wie Kochkurs, Gymnastik, Tennie-Club, Fußballtraining. Alle Angebote werden explizit inklusiv ausgeschrieben, also offen für Menschen mit und ohne Behinderung. Doch die Beteiligung von Menschen ohne Handicap sei noch gering, bedauert Wimmer.

Um die Hemmschwelle zu senken, heißt das neue Programmheft nun "Miteinander in Aktion", die Projekte werden offener gestaltet und präsentiert. Aber auch die Kosten sind ein Problem. Inklusive Angebote sind teurer, weil für behinderte Teilnehmer mehr Betreuer nötig sind. Doch wer bucht bei der Caritas-Kontaktstelle eine Kinderfreizeit im Bayerischen Wald, wenn für das gleiche Geld ein deutlich längerer Ferienaufenthalt im kommunalen Ferienprogramm angeboten wird. In Zukunft sollten daher eher behinderte Teilnehmer mit einer Assistenz die Möglichkeit haben, mitzumachen bei regulären Freizeit- oder Bildungsangeboten. Vielleicht auch nur mit einer Unterstützung zum Einstieg. Irgendwann sollen aber Menschen mit Handicap regulär teilnehmen beim VHS-Kurs oder der Rückengymnastik. "Räume schaffen, wo sich Behinderte einbringen können." Natürlich immer mit Blick auf die individuelle Einschränkungen, aber doch offen für Teilhabe. "Das ist die Zukunft", sagt Wimmer.

Der SZ-Adventskalender unterstützt die Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung, damit Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zu sozial verträglichen Tarifen angeboten werden können. Damit sich alle Familien für ihr Kind - egal ob mit oder ohne Behinderung - diese inklusiv angelegten Fahrten, Ausflüge und Treffen leisten können.