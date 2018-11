23. November 2018, 22:02 Uhr SZ-Adventskalender "Eine echt schöne Sache, die allen zugute kommt"

Der Dachauer Musiker Sascha Seelemann hat ein buntes Programm für das SZ-Benefizkonzert zusammengestellt

Interview von Tom hackbarth

Der Garten hinter der Redaktion war brechend voll, als die Dachauer Lokalredaktion der Süddeutschen Zeitung im Sommer 2017 ihr 40-jähriges Bestehen feierte. Viele Besucher wollten gar nicht mehr gehen. Erst nach Mitternacht, als Sascha Seelemann sein Keyboard ausgestöpselt hatte, konnte die Party langsam aufgelöst werden. Den vielfach geäußerten Wunsch, diese "Gartenfete" mit dem Dachauer Musiker Sascha Seelemann möglichst bald zu wiederholen, wird sich wohl nicht erfüllen. Dafür müssen die Dachauer nicht mehr lange auf ein Konzert mit Sascha Seelemann warten, denn am Donnerstag, 20. Dezember, tritt er beim Benefizkonzert zugunsten des SZ-Adventskalenders im Dachauer Thoma-Haus auf. Und das nicht nur als Solokünstler, sondern mit seiner Band The Grizzlies und einigen Gästen.

SZ: Was kann man denn diesmal genau erwarten beim SZ-Benefizkonzert?

Sascha Seelemann: Einen wunderschönen Abend mit wunderschöner Musik und wunderschönen Menschen.

Von was für Musik sprechen wir?

Ich versuche möglichst alles, was Dachau an Genres und Musikalität zu bieten hat, an diesem Abend zu vereinen. Da haben wir zum Beispiel die Lehrerband aus der Bluenote Music School - sonst treten ja immer nur Schülerbands auf. Ich habe auch einen Kinderchor aus der Mittelschule in Taufkirchen organisiert, weil so etwas natürlich zu Weihnachten passt. Zehn Kinder werden auf der Bühne Eigenkompositionen spielen und den einen oder anderen Weihnachtssong. Und dann haben wir noch Conny Miller und Markus Steinlechner von Garou, Musiker aus Dachau mit sehr folkiger, handgemachter Musik. Markus spielt Mandoline und Conny Quetschn - total intim und ruhig - das ist das dritte. Und dann gibt es noch Ben Davidson, den Sänger von Kandinsky: Er wird seine Solo-Stücke spielen. Und mein Soloprogramm gibt es dann auch noch. Ich singe ja auch selbst auf deutsch, sehr persönlich, allein am Flügel unten an der Bühne. Und dann eben die Grizzlies. - Und die Grizzlies stehen für Komplettabriss.

Wie kann man sich den Abriss im frisch renovierten Thoma-Haus vorstellen?

Mit Rock, Blues, Soul und Michi Wagner an der Gitarre. Das braucht es, glaube ich, auch an diesem Abend. An gewissen Stellen, vor allem hinten raus, wollen wir schon, dass es auf der Bühne eine kleine Party gibt. Dass alle Leute sich nicht nur weihnachtlich besonnen-traurig fühlen. Es geht hier ja um eine gute Sache: Wir wollen viele Spenden sammeln, und ich glaube, dass man, wenn man mit einem Grinsen und einem Michi-Wagner-Solo aus dem Saal geht, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld gibt. Das ist eigentlich alles, zusammengefasst, wie ich es mir vorstelle.

Wer sind denn "The Grizzlies"?

Das ist eigentlich eine richtige Dachauer Band, mit richtigen Dachauern. Außer der Bassist, der kommt aus München. Ich habe die Grizzlies lustigerweise gegründet als mich Helmut Zeller (Team-Leiter der SZ Dachau; Anm. d. Red.) vergangenes Jahr gefragt hat, ob ich nicht im Innenhof der Redaktion ein Konzert spielen will. Ich habe ihm gesagt: Ja, das kann ich machen, aber ich kann nicht den ganzen Abend für 500 Leute spielen, wenn ich keine Band habe. Daraufhin habe ich einfach mal in meinem Freundeskreis rumgefragt, wer gerade am Start ist, und das waren dann Michi, Ben und Ludwig. Wir haben uns getroffen und ein paar Cover geprobt, und schon war der erste Grizzlies-Gig geboren. Es war proppenvoll bis obenhin, wir konnten nicht links, nicht rechts schauen, und die Leute haben es gefeiert. An dem Abend wussten wir: Wir müssen mehr miteinander spielen.

Wie wichtig sind Ihnen denn solche Engagements wie das SZ-Benefizkonzert?

Total wichtig! Ich mache das ja mit Bayern 3 auch als Musiker. Vergangenes Jahr habe ich einen Song namens "Heimkommen" geschrieben. Der war sogar auf Platz drei in den bayerischen Charts. Das Geld vom Verkauf ging eins zu eins an die Aktion "Sternstunden". Lokal zu helfen ist mir natürlich auch wichtig, und das SZ-Benefizkonzert ist dazu eine gute Gelegenheit. Ich bin Dachauer, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich glaube, die Leute in Dachau, die Hilfe brauchen, sieht man gar nicht unbedingt. Einen Abend auszutragen, gemeinsam mit der SZ und Dachauer Bands ist echt eine schöne Sache, weil es allen zugute kommt. Die Leute, die da sind, werden die Musik mögen. Wir haben was davon, weil wir vor Leuten spielen können. Und wenn wir dann auch noch genug Geld sammeln für Menschen, die es brauchen - ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.

Nach zwei Auftritten bei der SZ in zwei Jahren: Kann man da in den kommenden Jahren wieder mit einem Auftritt von Sascha Seelemann bei der SZ rechnen?

Auf jeden Fall! Ich bin immer am Start. Sie müssen nur schreien, dann komme ich. Ich bin Dachauer Musiker, und bin für alles zu haben, was die Stadt Dachau und gute Zwecke betrifft.

Benefizkonzert mit Sascha Seelemann, The Grizzlies & Friends, Ludwig-Thoma-Haus Dachau, Donnerstag, 20. Dezember. Einlass und Sektempfang 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Eintritt: 20 Euro. Tickets erhältlich an den Vorverkaufsstellen Lotto Zeitschriften Siems GmbH, Bahnhofstraße 9 und Mittermayerstraße 14, Dachau, Telefon 08131 / 807 46, Volksbank-Raiffeisenbank Dachau, Augsburger Straße 33 - 35 und an der Abendkasse.