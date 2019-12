Noch "zimtsterniger" kündigt Sascha Seelemann das diesjährige Benefizkonzert an, das er am Donnerstag, 19. Dezember, im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau um 19.30 Uhr für den SZ-Adventskalender spielen wird. Schon im vergangenen Jahr konnte er mit seinen "Grizzlies" und zahlreichen anderen Akteuren das Publikum begeistern.

Seelemann selbst, der vielen vor allem als Radiomoderator von Bayern3 bekannt sein dürfte, wird sich auch heuer wieder als Multitalent auf, vor und neben der Bühne beweisen: Solo oder in unterschiedlichen Formationen mit seinen selbstgeschriebenen Songs hinter dem Mikrofon und am Flügel und natürlich als Moderator. Zu seiner Band The Grizzlies gehören außerdem Michael Wagner an der Solo-Blues Gitarre, Ludwig Klöckner am Bass und Ben Davidson mit Schlagzeug und Vocals. Sie sind - nicht nur auf Grund ihres Auftritts beim letzten SZ-Benefizkonzert - im Landkreis keine Unbekannten, sondern auch in anderen lokalen Bands aktiv. Als "Grizzlies" haben sie sich der Re-Juvenation des Blues, Soul und Rock verschrieben. Mit Gefühl und Power erwecken Sie Klassiker und Covers zu neuem Leben. Im vergangenen Jahr konnte sich das Publikum, egal ob alt oder jung, nicht lange auf den Stühlen halten, es gab Standing Ovations für die Musiker.

Detailansicht öffnen "Wenn ich am Flügel sitze und jeder wirklich zuhört, bin ich echt bei mir", sagt Sascha Seelemann. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Doch nicht nur The Grizzlies werden beim Benefizkonzert für beste Unterhaltung und vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Erneut mit von der Partie ist auch Chorleiterin Ilona Seufert, sie präsentiert mit dem Jungen Popchor München Süd wieder eines ihrer stimmstarken Ensembles. Außerdem kündigt Seelemann ein paar Überraschungen an - eine davon hat er bereits ausgeplaudert. Denn um die Veranstaltung noch etwas "weihnachtlicher" als im Vorjahr zu gestalten, soll es unter anderem eine Weihnachtsgeschichte geben.

So können Sie spenden: "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." Sparkasse Dachau IBAN: DE95 7005 1540 0000 9073 03 BIC: BYLADEM1DAH Volksbank Raiffeisenbank Dachau IBAN: DE69 7009 1500 0000 0450 55 BIC: GENODEF1DCA www.sz-adventskalender.de www.facebook.com/szadventskalender

Seelemann ist jedenfalls bereits voller Vorfreude auf das Konzert und denkt gerne an das Event im letzten Jahr zurück. Denn nur auf der Bühne könne er alles fallen lassen und sei richtig frei, sagte er kürzlich im SZ-Interview. "Wenn ich, wie bei dem SZ-Benefizkonzert im vergangenen Jahr, am Flügel sitze, und jeder wirklich zuhört, die Leute wirklich still sind - etwas, wo andere Leute vielleicht Angst bekommen - da bin ich echt bei mir."

Der Eintritt kostet 20 Euro und dient zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen in München und den umliegenden Landkreisen. Tickets sind an der Abendkasse und in den Vorverkaufsstellen Lotto Zeitschriften Siems, Bahnhofstraße 9, und Mittermayerstraße 14, und der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau erhältlich.