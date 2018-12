6. Dezember 2018, 21:57 Uhr SV Sulzemoos Sportler sammeln Altpapier

Der SV Sulzemoos sammelt am Samstag, 8. Dezember, Altpapier. Zeitungen, Zeitschriften, Telefonbücher oder anderes Papier sollten am Abholtag bis 8 Uhr gebündelt (keine Plastiktüten) am Hauseingang zur Straßenseite liegen.