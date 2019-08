8. August 2019, 22:03 Uhr Sulzemoos Zweifacher Totalschaden nach Abbiegefehler

Hoher Sachschaden ist durch einen Unfall auf der Staatsstraße 2054 in Sulzemoos am Mittwochnachmittag entstanden. Gegen halb sechs am frühen Abend war eine 32-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2054 von Sulzemoos in Richtung Einsbach unterwegs. An der Autobahnzufahrt zur A 8 bog die Fürstenfeldbruckerin nach links Richtung München ab. Sie übersah einen entgegenkommenden Wagen und es kam zur Kollision. Die Frau, sowie der 21-jährige Fahrer des anderen Wagens aus Bergkirchen wurden nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22 000 Euro. An der Unfallstelle beseitigten die Feuerwehren aus Sulzemoos und Einsbach auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn.