Wer das Musical über den legendären Räuber Kneißl noch nicht gesehen hat, das vor zwei Jahren in Odelzhausen Premiere hatte und zum großen Erfolg wurde, sollte sich den kommenden Samstag, 8. Februar, unbedingt vormerken: Die Glonnstars treten mit dem Stück erneut auf und zwar in der Sporthalle Sulzemoos an der Mörtlstraße. Es gibt noch einige wenige Restkarten zu 14 Euro, für Kinder und Jugendliche reduziert für 12 Euro. Die Karten sind im Rathaus von Sulzemoos, Kirchstraße 3, erhältlich, ebenso in der Raiffeisenbank Wiedenzhausen, Hauptstraße 3, und im Buchgeschäft Aigner in Odelzhausen an der Schlossstraße. Beginn der Veranstaltung mit freier Tischwahl ist um 19.30 Uhr, Einlass (mit Möglichkeit der Essensbestellung) von 18 Uhr an.