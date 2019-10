Schon am Samstag hat ein Autofahrer in der Zeit von 18 Uhr bis 22 Uhr eine kilometerlange Ölspur auf der A 8 hinterlassen. Die Spur zog sich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte, von der Autobahn über die Anschlussstelle Sulzemoos bis zum dortigen Pendler-Parkplatz. Die Ölspur musste mit Hilfe der Feuerwehren aus Odelzhausen und Adelzhausen beseitigt werden. Der Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Die Kosten der Beseitigung belaufen sich auf einige tausend Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise (Telefon 089/89 118 0), die zum Verursacher oder dem Fahrzeug führen, das aufgrund der Spuren kurz auf dem Pendler-Parkplatz bei Sulzemoos abgestellt worden ist.