7. August 2019, 21:44 Uhr Sulzemoos Jubiläumskonzert mit Musik von Vivaldi

Als Antonio Vivaldi 1711 seine Konzertsammlung L'Estro Armonico (Die harmonische Eingebung) veröffentlichte, verfiel ganz Europa einem regelrechten Vivaldi-Fieber. Seine erfrischend neuartigen und virtuosen Concerti wurden in Amsterdam, London und Paris verlegt und inspirierten eine ganze Komponistengeneration. Das Kammerorchester L'Estro - der Name des Ensembles nimmt Bezug auf Vivaldis berühmte Sammlung - feiert 2019 sein zehnjähriges Bestehen und widmet sein Jubiläumsprogramm ausschließlich dem großen venezianischen Meister. Violinkonzerte aus L'Estro Armonico stehen im Mittelpunkt des Programms "Viva Vivaldi". Außerdem erklingen Concerti für Violoncello und Blockflöte. Das Konzert findet am Sonntag 11. August, um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche Heilig Blut in Einsbach statt. Vorverkaufsstellen sind der Hermes-Paketshop Angelika Aigner in Odelzhausen, Telefon 08134 / 99 72 82 und die Furthmühle in Egenhofen, Telefon 08134 / 991 91.