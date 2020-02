Auf Einladung der Kreistagskandidatinnen Stephanie Burgmaier, Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, und Lena Eberl, Spitzenkandidatin der JU, kommt Bayerns Familienministerin und designierte Verkehrsministerin Kerstin Schreyer nach Sulzemoos. In der Mama-Motion Lounge soll in lockerer Atmosphäre mit Gästen über Familie gesprochen werden. "Wir haben bewusst ein Format gewählt, dass sich an die ganze Familie richtet, Kinder sind daher ausdrücklich beim Familiencafé erwünscht", heißt es in der Ankündigung. Das Familiencafé findet am Montag, 10. Februar, um 15 Uhr in der Mama-Motion Lounge in Sulzemoos, Hirschbergstraße 4 statt. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine verbindliche Anmeldung unter csu-dachau@t-online.de bis zum Mittwoch, 5. Februar, erforderlich.