13. November 2018, 21:48 Uhr Sulzemoos Entgegenkommendes Auto übersehen

Glimpflich ausgagengen ist am Montagabend ein Unfall, an dem zwei Junge Männer beteiligt waren. Gegen 20.40 Uhr war ein 27-Jähriger aus Sulzemoos auf der Staatsstraße 2054 von Sulzemoos in Richtung Einsbach mit seinem Fahrzeug unterwegs. Als er an der Autobahnauffahrt links in Richtung München abbog, übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 23-Jährigen, beide Autos stießen zusammen. Weder der 23-Jährige noch der Unfallverursacher wurden dabei verletzt. An den Fahrzeugen entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von zirka 15 000 Euro. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.