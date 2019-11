Der SV Sulzemoos sammelt am Samstag, 9. November, Altpapier. Wer Zeitungen, Zeitschriften, Telefonbücher, Kataloge und ähnliches los werden will, kann sie gebündelt (nicht in Plastiktüten) am Abholtag bis 8 Uhr morgens vor die Haustür legen. Nicht gesammelt werden zudem Kartonagen, Verpackungsmaterial jeder Art. Wer will, kann es auch zwischen 9 und 11 Uhr am Bauhof abgeben.