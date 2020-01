Im Münchner Stadtrat hat es in den bisherigen sechs Jahren der laufenden Amtszeit ein regelrechtes Bäumchen-wechsele-dich-Spiel zwischen den einzelnen Fraktionen gegeben. Im - zugegeben mit nur 24 Mitgliedern wesentlich kleineren - Karlsfelder Gemeinderat war bislang alles stabil oder, um im Bild zu bleiben, fest verwurzelt. Bis zum Donnerstagabend. Da gab es sechs Wochen vor der Kommunalwahl am 15. März und drei Monate vor Ende der Amtszeit am 30. April doch noch ein Stühlerücken. Verursacht hat es der langjährige Finanzreferent Holger Linde, der nach 30 Jahren seine Mitgliedschaft in der CSU aufgekündigt hatte und im Rathaus in die Bündnis-Fraktion gewechselt war. Mitsamt seinen Posten als Finanzreferent und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses mochte ihn die CSU allerdings nicht ziehen lassen, sondern beanspruchte die beiden Ämter für ihr Fraktionsmitglied Stefan Theil, Betriebswirt und Manager bei einer Elektronikfirma. Dieser wurde in der Gemeinderatssitzung nun auch jeweils einstimmig gewählt.

Eine Überraschung war Lindes Wechsel längst nicht mehr, war er doch bereits im Dezember zur allgemeinen Verblüffung vom Bündnis für Karlsfeld auf Platz sieben der Kandidatenliste aufgestellt worden. In der Vergangenheit hatte Finanzreferent Linde, der stets als eine Art Sparkommissar fungierte, vor allem mit Mitgliedern der Bündnis-Fraktion so manchen Streit ausgefochten. Nicht ganz so erstaunt wie die Öffentlichkeit über die politische Kehrtwende zeigten sich seine Parteifreunde, die ihm für die Wahl im März lediglich Listenplatz 16 angeboten hatten. Der Schritt habe sich bereits in den vergangenen zwei Jahren abgezeichnet, hatte CSU-Fraktionschef Bernd Wanka nach der Bündnis-Nominierung gesagt.

Jetzt erklärte dieser im Gemeinderat, dass Lindes bisheriger Posten "ein Kernreferat der CSU" sei. Für die Fraktion sei Kontinuität wichtig, weswegen sie das Amt des Finanzreferenten weiterhin mit einem Politiker aus ihren Reihen besetzen wolle. Angesichts der Tatsache, dass die Amtszeit des Gremiums ohnehin in drei Monaten endet, war der Bündnis-Fraktionsvorsitzende Adrian Heim hingegen der Meinung, dass man für die kurze Zeit Linde nicht abwählen sollte. Heims Fraktion stimmte daher ebenso wie Linde selbst gegen die Abberufung als Finanzreferent und als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, wählte dann aber Nachfolger Theil jeweils mit.

Durch den Wechsel Lindes hat sich auch die Zusammensetzung von Plenum und Ausschüssen verändert. Die CSU bleibt zwar mit elf Räten plus Bürgermeister Stefan Kolbe stärkste Fraktion, doch das Bündnis für Karlsfeld zieht nun mit der SPD gleich: Beide Fraktionen haben jetzt sechs Sitze, dazu kommt noch Einzelkämpfer Anton Flügel (Freie Wähler). Hatte ihm bisher das Bündnis einen Sitz im Hauptausschuss überlassen, so gibt die CSU sich für den Rest der Wahlperiode großzügig und lässt Flügel dort mitarbeiten.