20. September 2018, 22:15 Uhr Studienveranstaltung Hochschulprofessoren beraten ehrenamtlich

Die Volkshochschule in Altomünster startet einen besonderen Versuch. Sechs in der Gemeinde wohnende Hochschulprofessoren bieten für Fachoberschüler, Berufsoberschüler und Gymnasiasten, die an einer Fachhochschule studieren wollen, ehrenamtlich eine Studienberatung an. Die Beratung bezieht sich auf die Studienfächer Betriebswirtschaft (Schwerpunkt Logistik), Chemie, Interfacedesign und Maschinenbau. Wer sich noch nicht für ein bestimmtes Studienfach entscheiden hat, kann sich gleichfalls an die Berater wenden. Die Veranstaltung findet am 13. Oktober von zehn bis 13 Uhr im Kapplerbräu Altomünster statt. Eine Anmeldung bei der VHS ist erforderlich (Telefon: 08254/ 2462 oder 99 70 80).