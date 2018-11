4. November 2018, 21:52 Uhr Streit unter Fahrgästen Polizeieinsatz am Bahnhof

Mann bedroht im Regionalzug mehrere Personen mit Messer

Ein Streit um eine Lappalie in einem Regionalexpress von München nach Ingolstadt hat am Samstagabend einen großen Polizeieinsatz am Dachauer Bahnhof ausgelöst. Wie die Bundespolizei München mitteilt, zog ein 37-Jähriger ein Messer und bedrohte damit mehrere Personen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beamte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen in Dachau fest. Die Polizei wurde am Samstagabend darüber informiert, dass ein Mann in dem Regionalexpress RE 4894 mehrere Personen mit einem Messer bedrohe. Auf Anordnung der Bundespolizei blieb der Zug außerplanmäßig in Dachau bis zum Eintreffen von Einsatzkräften stehen. Der Tatverdächtige war in Dachau aus dem Zug ausgestiegen und in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Beamte konnten ihn aufgrund der Beschreibung kurz darauf in der Nähe des Dachauer Bahnhofes festnehmen.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte eine 21-jährige Frau mit ihrem 23-jährigen Freund nach einem freien Sitzplatz in dem Zug gesucht. Sie hatten einen Kinderwagen dabei, in dem sich ihr Kind befand. Die Frau blieb mit dem Kinderwagen kurz am Fahrrad eines 37-jährigen Mannes hängen. Das Fahrrad war in unmittelbarer Nähe des Eingangs abgestellt; der Zugang zum Abteil war dadurch teilweise blockiert. Der 37-Jährige herrschte die Frau in aggressivem Tonfall an. Die 21-Jährige entgegnete, er solle sie in Ruhe lassen. Daraufhin zog der Mann ein Messer aus der Hosentasche und deutete damit auf die Frau, deren Freund und das Kind. Zudem bedrohte er die Frau verbal. Während der Weiterfahrt kam es zwischen ihrem Freund und dem 37-Jährigen zu verbalen Auseinandersetzungen. Zudem bedrohte und beleidigte der 37-Jährige auch einen weiteren zuvor zugestiegenen Mann.

Nachdem die Bundespolizei den Sachverhalt geklärt hatte, konnte der Regionalexpress seine Fahrt Richtung Ingolstadt mit rund 30-minütiger Verspätung fortsetzen. Keiner der Bedrohten wurde verletzt. Bei dem 37-Jährigen, der gegenüber den Beamten einen leicht verwirrten Eindruck hinterließ, wurde ein Atemalkoholgehalt von 0,12 Promille festgestellt. Bei seiner Durchsuchung wurden insgesamt drei Messer (ein Einhandmesser sowie zwei Cuttermesser) aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der 37-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I auf freien Fuß gesetzt. Der Mann war sowohl in seinem Wohnort als auch in München bereits wiederholt aufgrund psychischer Verhaltensstörungen polizeilich in Erscheinung getreten.