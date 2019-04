2. April 2019, 21:49 Uhr Streit um den Eissport Eislauffläche bleibt am ASV

CSU, Grüne und Freie Wähler setzten sich im Bauausschuss durch und erteilen einem Stadion in Augustenfeld eine endgültige Absage. Die Pläne des ESV Woodpeckers für eine behindertensportgerechte Anlage sind hinfällig

Von Viktoria Großmann, Dachau

Am ASV können die Planungen voranschreiten. Das ist die unbestritten gute Nachricht am Ende einer weiteren langen Diskussion über den Standort einer neuen Eislauffläche. Diese soll laut Beschluss der Stadträte im Bau- und Planungsausschuss am Dienstag auf dem Gelände des ASV in Dachau Süd bleiben. CSU, Grüne und FW setzten sich gegen SPD, ÜB, Bündnis und Bürger für Dachau durch. Der Plan für ein Eissportstadion an der Wallbergstraße in Augustenfeld ist damit vom Tisch. Der ASV hat nun Klarheit. Das Bebauungsplanverfahren für den Neubau der Georg-Scherer-Halle kann beginnen.

Vor der entscheidenden Sitzung treffen sich die Stadträte zum Ortstermin am ASV. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Über diesen Fortschritt freut sich der ASV-Vorsitzende Andreas Wilhelm nach der Sitzung. Dass die Eissportfläche am ASV bleiben soll, bedauert er hingegen. "Diese Kröte müssen wir schlucken." Dafür, so hofft er, kann es nun zügiger mit der neuen Scherer-Halle vorangehen. Diese soll auf dem Platz der jetzigen städtischen Kunsteisbahn errichtet werden - sobald dieser an anderer Stelle neu gebaut wurde.

Für die SPD blieb das Hauptargument für den Standort Wallbergstraße, dass der ASV seine Flächen braucht und sich auch in Zukunft entwickeln können soll. Auch Rainer Rösch, Fraktionsvorsitzender der ÜB, wollte nicht für eine Eislauffläche am ASV stimmen. "Weil einfach nicht klar ist, ob es nicht doch eine bessere Variante gibt." Die ÜB hatte noch in einem Eilantrag vorgeschlagen, weitere Flächen etwa am Hallenbad oder auch in Gewerbegebieten zu prüfen. Ein Standort am ASV sei die letzte Option, wenn alles andere ausscheide, hatte Peter Gampenrieder von der ÜB noch vergangene Woche erklärt.

Bauamtsleiter Moritz Reinhold (r.) legt den Politikern Pläne vor. (Foto: Niels P. Jørgensen)

CSU und Grüne hatten eindeutig den Standort am ASV favorisiert. Vor allem deshalb, weil ihnen der Standort Wallbergstraße völlig ungeeignet erscheint. Dieser liege in der Frischluftschneise, sagte Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU). Auch ein Schlittenberg befinde sich dort. Auf keinen Fall sei ihre Fraktion bereit, den Bolzplatz an dieser Stelle aufzugeben. Das lehnten auch die Grünen entschieden ab. Obwohl es sich, wie Grünen-Fraktionssprecher Thomas Kreß selbst einmal anmerkte, rechtlich um eine Spielwiese, nicht um einen echten Bolzplatz handelt - der wäre aus Lärmschutzgründen nicht erlaubt.

Darunter sind auch Peter Strauch und Oberbürgermeister Florian Hartmann (r.). (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die Pläne des ESV Woodpeckers, mit Hilfe des Landessportverbandes sowie der Volksbank Dachau ein für den Behindertensport geeignetes geschlossenes Stadion zu bauen, sind damit wohl hinfällig. Der Verein wollte als Bauherr und Betreiber der Halle auftreten und hatte erklärt, die Stadt damit entlasten zu wollen. Vorgesehen war laut ESV eine Halle mit 400 Stehplätzen für Zuschauer. Besonders die Grünen, aber auch CSU und ÜB fürchteten dennoch ein erhebliches finanzielles Risiko für die Stadt Dachau. Sie alle wollen grundsätzlich die Eislauffläche in städtischer Hand erhalten.

SPD und Bündnis befürchten nun ein Parkplatzchaos am ASV-Standort. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Davon unabhängig sprach für den Standort an der Wallbergstraße auch, dass keine Bäume gefällt werden müssten. Um die Qualität des Streifens Bannwald am ASV war ein heftiger Streit entbrannt. Auf Antrag der CSU trafen sich die Stadträte vor der Sitzung am Dienstagmittag zum Ortstermin am ASV. Dort erfuhren sie, dass es sich beim fraglichen Waldstück gar nicht um Bannwald handelt. Die Verwaltung hatte sich genauere Pläne in größerem Maßstab besorgt und festgestellt, dass die Waldgrenze vor Jahren falsch eingezeichnet worden war. Demnach gilt das fragliche Waldstück als Erholungswald. Dieser darf, anders als Bannwald, ohne große juristische Umstände gefällt werden und müsste nicht einmal an anderer Stelle ersetzt werden. Wobei Schmidt-Podolsky erklärte, dass man das gerne tun solle.

Mit dieser veränderten Sachlage war auch ein Teil einer Petition hinfällig, die der Jugendrat gestartet hatte. Er hatte sich klar für das Projekt des ESV positioniert. Die Frage des Bolzplatzes erschien den Jugendlichen lösbar. Die Online-Petition hatte mehr als 1500 Unterstützer gefunden, davon knapp 900 aus der Stadt Dachau. Das reichte, um das Ergebnis den Stadträten zumindest zur Diskussion vorzulegen. Diese gingen aber nicht weiter darauf ein.

Sören Schneider (SPD) sagte, die Rodung des Waldes sei nur eines von vielen Argumenten gegen den ASV-Standort. Das Hauptargument aus Sicht der SPD sei es, dem ASV seine Flächen für eine zukünftige Entwicklung erhalten zu wollen. "Wenn uns einer einen Sack Geld und ein Betreiberkonzept dazu vor die Tür stellt, dann sollten wir ihm etwas ermöglichen", sagte Schneider. Die Parkplatzsituation am ASV sei nicht lösbar, mahnte er. Bereits jetzt fehlten Stellplätze. Dem schloss sich das sonst eher autofeindlich eingestellte Bündnis an. Grüne und CSU widersprachen, mit einem entsprechenden Mobilitätskonzept sei das machbar. Die neue Georg-Scherer-Halle soll, wie mehrheitlich beschlossen wurde, maximal 1500 Zuschauerplätze erhalten. Die jetzige hat nur 450 Plätze. Der ASV-Vorsitzende Andreas Wilhelm hatte sich eine Genehmigung für bis zu 2500 Zuschauer gewünscht - für die Zukunft einer wachsenden Stadt, die eine große Veranstaltungshalle brauchen könne.

Einigen konnten sich die Stadträte auf ein parkähnliches Konzept für die Anordnung der Sportflächen. Das entspricht dem Wunsch des ASV.