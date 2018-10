22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Streit um den besten Standort Ärger ums fünfte Gymnasium

Beim Richtfest für den zweiten Bauabschnitt für die neue Realschule in Odelzhausen erzürnt Landrat Stefan Löwl die Gäste. In einer Presseerklärung am Tag danach erklärt er, dass die Randgemeinden keine Chance auf diese Einrichtung haben

Von Horst Kramer, Odelzhausen

Landrat Stefan Löwl befeuert die Diskussionen um das fünfte Gymnasium im Landkreis und entfacht so den Unmut der Odelzhausener. Eigentlich sollte es ein Nachmittag der Freude werden, schließlich wollte man das Richtfest für die zweite Baustufe des neuen Schulkomplexes in Odelzhausen feiern. Doch Löwl lenkte die Aufmerksamkeit der etwa 500 geladenen Gäste weit in die Zukunft, in dem er den "sehr attraktiven Schulstandort" in höchsten Tönen lobte. Schüler aus den Nachbarlandkreisen sowie aus Ortsteilen der Gemeinden Erdweg, Altomünster und Schwabhausen kämen inzwischen nach Odelzhausen, um zu lernen. "Ich kann den Wunsch nach einem Gymnasium nachvollziehen", sagte er. Im Publikum wurde es unruhig.

Doch dann forderte er die Anwesenden auf, den Zahlen der Experten zu vertrauen. Mehr noch: Löwl forderte "Respekt" vor deren Arbeit. Es war allen klar, welche Zahlen der Landkreischef meinte: die Bevölkerungs- und Schülerzahlprognosen, die der Augsburger Diplomstatistiker Christian Rindsfüßer im September dem Kreistag vorgelegt hatte. Der Petershausener Bürgermeister Marcel Fath (FW) und der Odelzhausener Rathauschef Markus Trinkl (parteifrei) hatten diese angezweifelt.

Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl wünscht sich ein Gymnasium in seiner Gemeinde. (Foto: Toni Heigl)

Kurz darauf verließ der Landrat den Feierort, die Odelzhausener blieben ratlos, einige sogar verärgert zurück. Bärbel Riedel, eine der Elterbeirätinnen der Realschule, die sich vor Jahren zusammen mit der jetzigen Elternbeiratsvorsitzenden Manuela Steinert mit Vehemenz erst für eine Gemeinschaftsschule, dann für eine Realschule eingesetzt hatte: "Da hat sich der Landrat selber widersprochen. Er kann nicht erst das große Einzugsgebiet loben, um dann hinterher zu sagen, dass die Schülerzahlen für ein Gymnasium nicht reichen." Genau in dieselbe Kerbe hieben hinterher auch Bürgermeister Markus Trinkl und der Grünen-Kreisrat Roderich Zauscher. "Über diese Zahlen werden wir auf der Kreistagssitzung diskutieren", versprach Zauscher.

Der Ärger entlud sich offenbar am Abend: Trinkl und Löwl telefonierten. Undiplomatisch muss es dabei hergegangen sein, hieß es. Aber wohl deutlich. Jedenfalls lud der Landrat kurzfristig zu einem Pressegespräch zum Thema Gymnasium.

Die drei bisherigen Landkreisgymnasien stehen vor dem Kollaps, die beschlossene vierte höhere Schule in Karlsfeld ändert daran gar nichts, resümierte Löwl. Ursache der Misere sei vor allem die schnelle Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium (G9) noch im laufenden Schuljahr. Der Landrat rechnete vor: "Im Jahr 2025 (dem ersten G9-Abitur-Jahrgang - Anmerkung der Redaktion) haben wir 19 bis zwanzig Klassen mehr an unseren Gymnasien." Also rund 480 bis 500 Schüler zusätzlich. Dabei sei das Bevölkerungswachstum im Landkreis sowie die höheren Übertrittsquoten noch nicht berücksichtigt. "Deswegen ist Eile geboten", sagte Löwl.

Landrat Stefan Löwl ist Gegner der Idee und erklärt die Gründe in einer Pressekonferenz. (Foto: Toni Heigl)

Wichtig ist aus Sicht des Landratsamts, dass das fünfte Gymnasium die beiden Dachauer Schulen sowie das Markt Indersdorfer Gymnasium merklich entlastet. "Ein Gymnasium am Landkreisrand kann das nicht leisten", konstatierte Hauptabteilungsleiter Gerhard Weber, der mit zur gekommen war. Es gäbe detaillierte Berechnungen von der Kreisbehörde zur Schülerzahlreduktion, die sich durch jeden der möglichen Standorte an der S2 und der A8 für die drei etablierten Schulen ergäben. Das Resultat sei für die Randgemeinden niederschmetternd: Weder ein Gymnasium in Petershausen noch in Odelzhausen trügen zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation in Dachau oder Indersdorf bei. So das Fazit des Landrats.

Doch wenn dem so ist, warum wurden Gemeinden wie Petershausen oder Odelzhausen überhaupt zu ihren Gymnasialwünschen befragt? Wo sie doch von vorneherein keine Chance im Standortwettbewerb hatten? "Das war nicht unsere Idee, sondern eine Vorgabe des Kreistags", verteidigte Weber das Vorgehen. "Anscheinend wollte sich mancher Kreispolitiker Ärger zu Hause ersparen."

Die Entscheidung, die der Kreistag am kommenden Freitag zu treffen hat, fällt demnach wohl zwischen den drei Dachau nahen Standorten Bergkirchen, Hebertshausen und Röhrmoos. Eine wichtige Rolle spielt dabei die kurzfristige Verfügbarkeit eines Baugrundstücks, erklärte Löwl. Aber natürlich spielten auch die Schülerzahlen eine Rolle.

Unterschiedliche Prognosen Die Diskrepanzen zwischen den Prognosen des Statistischen Landesamts, den Zahlen des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) und den Planungen der Kommunen sind zum Teil erheblich. Zwei Beispiele: Die staatlichen Statistiker sagen für das Jahr 2030 voraus, dass rund 5400 Menschen in Odelzhausen und 6900 Menschen in Petershausen leben, wobei sie von einem Ist-Stand für das Jahr 2017 von 5092 und 6509 ausgehen. Tatsächlich lebten in Odelzhausen Ende des vergangenen Jahres 5345 Menschen und in Petershausen 6549 - so heißt es aus beiden Rathäusern. Im Jahr 2034 soll Odelzhausen laut Landesamt über rund 5400 Einwohner verfügen, Petershausen über gut 6900. Der Planungsverband (PV) hingegen rechnet damit, dass in Petershausen in 16 Jahren rund 7400 Menschen ihre Heimat haben werden. Odelzhausens Rathauschef Markus Trinkl zitiert PV-Einwohnerprognosen jenseits der 6100 für das Jahr 2035 und ergänzt: "Allein durch unsere neuen Baugebiete und beschlossenen Nachverdichtungsmaßnahmen werden wir schon im Jahr 2030 mehr als 5900 Einwohner haben." Sein Petershausener Kollege Marcel Fath verweist auf das städtebauliche Konzept seiner Gemeinde, dass für 2029 mehr als 8100 Einwohner voraussagt. Löwl hält dem entgegen: "Wir müssen mit den Zahlen des Landesamts arbeiten, weil sie die Basis für die Planungen des Finanzministeriums bilden." Und das bewilligt die staatlichen Fördermittel. Weder Fath noch Trinkl sind von dem Argument überzeugt und zitieren ihre Erfahrungen bei der Erweiterung der Petershausener Grundschule sowie des neuen Odelzhausener Kinderhauses in Höfa. "Die Regierung ließ sich von unseren Prognosen überzeugen", so die Bürgermeister Fath und Trinkl einmütig. kram

Dass in näherer Zukunft über ein weiteres, sechstes Gymnasium zu entscheiden sein wird, hält der Landrat übrigens für sehr wahrscheinlich. Weber macht klar: "Wenn am Freitag eine Entscheidung pro Bergkirchen fällt, ist allerdings klar, dass dann auf lange Zeit ein Standort Odelzhausen keine Chance mehr hat."

Löwl bringt die Wahl auf den Punkt: "Für die Kreisräte aus dem Westen stellt sich nun die Frage: Wollen sie den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach?" Der sichere Spatz heißt Bergkirchen, die unsichere Taube Odelzhausen.