7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Streit in der S-Bahn Mann will schlichten und kassiert Schlag

In der Folge eines Streits zwischen mehreren Personen in der S-Bahn in Richtung Petershausen ist am Samstagabend gegen 23 Uhr ein 33-Jähriger leicht verletzt worden. Der Dachauer wollte eigentlich schlichten, kassierte dafür aber einen Schlag auf die Nase. Ein 23-jähriger Dachauer musste ebenfalls einen Tritt einstecken. Wie die Bundespolizei berichtet, gerieten eine Gruppe und ein Mann mit Krücken in der S-Bahn aneinander. Auslöser des Streits soll gewesen sein, dass ein Unbekannter dem Mann mit Krücken das Handy aus der Hand schlug. "Mehrere Reisende konnten an diesem Punkt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen der einzelnen Person und der Gruppe verhindern, weil sie dazwischen gingen", heißt es im Polizeibericht. Andere setzten kurz vor Laim einen Notruf ab. Dem 33-jährigem Dachauer, der dazwischen ging, wurde auf die Nase geschlagen. Auch ein 23-Jähriger wurde getreten. Am S-Bahnhof Laim stieg die Tätergruppe aus und floh. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet und wertet dazu unter anderem die Auszeichnungen der S-Bahn beziehungsweise des Haltepunktes aus. Zudem hat eine 33-Jährige aus Allach die Personengruppe mit dem Handy gefilmt und die Aufzeichnungen der Bundespolizei zur Verfügung gestellt.