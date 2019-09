In Langenpettenbach beginnt nun die dritte Bauphase

Das Staatliche Bauamt Freising, der Markt Indersdorf sowie der Landkreis Dachau erneuern derzeit die Ortsdurchfahrt Langenpettenbach im Zuge der Staatsstraße 2050. Die Bauarbeiten sind soweit fortgeschritten, dass die Ortsdurchfahrt voraussichtlich vom 10. September an wie geplant im nördlichen Bereich voll gesperrt werden kann. Seit Anfang 2019 finden Straßenbauarbeiten zwischen dem südlichen Ortseingang und der Kirche (Einmündung Michelsberg) statt. Diese Arbeiten werden bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen. Die Ortsdurchfahrt Langenpettenbach wird für den Anliegerverkehr von Süden kommend bis zur Pfarrkirche Sankt Michael wieder frei gegeben. Im anschließenden dritten Abschnitt erfolgt der Ausbau der Ortsdurchfahrt Langenpettenbach zwischen der Pfarrkirche und dem nördlichen Ortsausgang.

In diesem Bereich wird die Staatsstraße voll ausgebaut, auf der südlichen Seite ein neuer Gehweg erstellt und vor der Kirche eine Stützmauer errichtet. Außerdem finden zeitgleich Verlegearbeiten der Spartenträger statt, wie beispielsweise die Neuverlegung der Wasserleitung durch die Alto-Gruppe. Die Arbeiten im dritten Bauabschnitt dauern voraussichtlich bis Ende November. Um die Erreichbarkeit der Metzgerei zu gewährleisten, werden die Arbeiten nochmals in zwei Abschnitte unterteilt. Zuerst wird der Bereich von der Kirche bis zum Fleischer erneuert, so dass die Zufahrt zum Laden aus nördlicher Richtung erfolgt. Danach wird der restliche Teil bis zum Ortsausgang saniert und die Metzgerei kann aus südlicher Richtung angefahren werden.

Während der Vollsperrung des dritten Bauabschnitts wird der Verkehr wieder über die Kreisstraßen DAH 2, DAH 15 und DAH 8 über Pipinsried, Tandern und Hilgertshausen umgeleitet. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Das Staatliche Bauamt Freising, die Marktgemeinde und der Landkreis bitten Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen sowie die Anlieger um Nachsicht für die mit den gesamten Arbeiten verbundenen Beeinträchtigungen. Die Bauarbeiten werden schnellstmöglich abgeschlossen.