Die CSU im Landkreis fordert ein bayerisches Radwegegesetz. Einen entsprechenden Antrag werden die Delegierten auf dem Parteitag am 18. und 19. Oktober stellen. Die Kreis-CSU will die Zuständigkeiten für Planung, Bau und Unterhalt von überörtlich relevanten Radwegen und Radschnellwegen neu festlegen sowie Planungs- und Finanzierungsinstrumente festschreiben. "Die Zuständigkeit für überörtliche Radwege soll bei den Landkreisen und kreisfreien Städten liegen, die für Radschnellwege beim Freistaat", erklärten der CSU-Kreisvorsitzende, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath, und Landrat Stefan Löwl. Die Parteitagsdelegierten, zu denen neben Seidenath und Löwl auch Tobias Stephan, Christian Blatt, Claudia Kops, Florian Schiller, Günter Fuchs, Stefan Kolbe, Michael Putterer und Julia Grote gehören, sind, wie es in einer Pressemitteilung heißt, davon überzeugt, dass der Radverkehr zur Lösung der Klima- und Verkehrsprobleme gestärkt werden muss. "Dies gilt nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den Verdichtungsräumen sowie im ländlichen Raum", erläuterte Seidenath. Löwl fügte hinzu: Aktuell fehle für Radwege eine eigenständige Zuständigkeit; lediglich im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen könnten Radwege mitgezogen werden. "Dies ist weder der zukünftigen Bedeutung des Radverkehrs angemessen noch in vielen Fällen, wo Radwegetrassen nicht zwingend an Straßentrassen laufen müssen, sinnvoll", betonten Seidenath und Löwl für sämtliche antragstellenden Dachauer Delegierte.