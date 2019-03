8. März 2019, 22:14 Uhr Strafprozess eingeleitet Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, haben am Donnerstag gegen 22.45 Uhr versucht, einen freistehenden Geldautomaten in der Karl-Benz-Straße in Dachau aufzubrechen. Ein Anwohner beobachtete die beiden und verständigte die Polizei. Wie die Inspektion mitteilt, fahndeten mehrere Streifen nach den Flüchtigen - mit Erfolg. Die Jugendlichen wurden festgenommen. Der Polizei zufolge wurde gegen beide Dachauer ein Strafverfahren eingeleitet. Sie verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, erbeutet hatten sie nichts.