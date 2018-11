12. November 2018, 17:56 Uhr Stimmung an der CSU-Basis Söder soll's machen

Führende Christsoziale im Landkreis halten Horst Seehofers Rückzug vom Parteivorsitz für längst überfällig. Doch nicht alle befürworten einen offenen Wettstreit um die Nachfolge wie in der Schwesterpartei CDU.

Von Thomas Hürner, Dachau

Seit dem Jahr 2008 ist Horst Seehofer als Parteichef der CSU in Amt und Würden. Die Regierungskrisen in den vergangenen Monaten und das schwache Ergebnis bei den Landtagswahlen fordern nun aber ihren Tribut: Am Montagvormittag gab Seehofer bekannt, dass er sein Amt als CSU-Vorsitzender abgeben wird. Aber geht er auch in Würde? "Der richtige Zeitpunkt wäre schon der Wahlabend gewesen", findet Tobias Stephan, der Ortsvorsitzende der Dachauer CSU. Seehofer habe jetzt die Verantwortung zu tragen für das schwache Ergebnis bei den Landtagswahlen. "Das bringt das Amt des Vorsitzenden nun mal mit sich", sagt Stephan, "man ist verantwortlich für Erfolg und Misserfolg". Außerdem habe der Parteichef durch "seine Äußerungen und sein Verhalten erheblich zur Krise in der Regierung und der Union beigetragen".

Es wäre "das richtige Signal", wenn Ministerpräsident Markus Söder nun auch den CSU-Vorsitz übernehme, sagt Stephan: "Mit dieser Konstellation haben wir immer gute Erfahrungen gemacht. Und es wäre ein klarer Schritt in die Zukunft." Generell gelte es in der Partei nun, einen "Generationswechsel" zu vollziehen. Das neue Kabinett, das Söder am Montagvormittag für die Landesregierung präsentiert hat, vermittle durch einige junge Leute "Aufbruchstimmung". Von dieser Dynamik könne auch die Bundesregierung profitieren, glaubt Stephan: "Es wäre daher sinnvoll, wenn Seehofer auch dort Konsequenzen zieht und als Innenminister zurücktritt."

Der Fehler sei schon den Altkanzlern Kohl und Schröder unterlaufen, sagt Löwl

Für Landrat Stefan Löwl (CSU) ist es "zwar noch möglich, dass Seehofer in Würde gehen kann". Letztendlich habe dieser aber verpasst, was schon so viele Spitzenpolitiker vor ihm verpasst haben: als "strahlender Sieger" zu gehen, "selbstbestimmt" und am "Zenit der Schaffenskraft". Dieser Fehler sei schon den Altkanzlern Helmut Kohl (CDU) und Gerhard Schröder (SPD) unterlaufen, sagt Löwl, und auch Angela Merkel (CDU) laufe Gefahr, dass ihr ein ähnliches Schicksal ereilt. Dennoch ist für den CSU-Politiker die Schwesterpartei derzeit so etwas wie ein Vorbild. "Dort wird gerade vorgemacht, wie innerparteiliche Demokratie funktioniert", sagt Löwl, der damit die drei Kandidaten meint, die um den CDU-Vorsitz kämpfen. Zwar sei Söder für die CSU die "naheliegende Lösung" und "sicherlich eine gute Wahl". Trotzdem sei eine Dynamik, wie sie gerade in der CDU zu beobachten ist, "für die Wahrnehmung von Politik sehr wertvoll". Seehofer, der jüngst gesagt hatte, dass er keinesfalls als "Watschenbaum" herhalten wolle, ist für Löwl aber "sicher nicht der Alleinschuldige" am schwachen Ergebnis seiner Partei bei den Landtagswahlen: "Letztendlich hat jeder seinen Anteil daran." Der Landrat relativiert aber sogleich: "Manche eben mehr, manche weniger." Dass Seehofer auch Innenminister bleiben kann, glaubt der Landrat hingegen schon. Dies sei jedoch abhängig vom Machtgefüge in der Bundesregierung und den Entwicklungen in Berlin. "Wir wissen nicht, was in nächster Zeit passieren wird", sagt Löwl. "Bleibt Merkel Kanzlerin? Und was macht die SPD?"

Julia Grote, die Kreisvorsitzende der Jungen Union, fände es zwar "erfrischend", wenn sich in der CSU nun ein ähnlicher "demokratischer Willensbildungsprozess" entwickeln würde wie bei der Schwesterpartei. Für sie ist das aber keine Notwendigkeit, da auch "völlig unterschiedliche Konstellationen" zu berücksichtigen seien: In der CDU gehe es um die Frage, ob man den "Kurs Merkel" weiterführe oder sich in Zukunft für ein "Kontraprogramm" zu ihrer Politik entscheide, sagt Grote. Ein "System Seehofer" gebe es hingegen nicht, das habe sich unlängst bei den Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern gezeigt. Auch deshalb ist Grote eine Befürworterin von Söder als Ministerpräsident und Parteichef: "Es hat sich bisher erwiesen, wenn diese beiden Rollen vereinigt waren. Das ermöglicht eine stabile und stringente Politik."

"Sein Lebenswerk bleibt trotzdem bestehen"

Dieser Meinung ist auch der ehemalige CSU-Landtagsabgeordnete Blasius Thätter. "Ich halte Söder jetzt für den passenden Mann", sagt er. Und für Seehofer hat er eine unmissverständlichen Rat: "Er sollte sich baldmöglichst zurückziehen." Viele Fehler habe Seehofer gemacht durch seine Art und unnötige Auseinandersetzungen. Dennoch ist Thätter wichtig: "Sein Lebenswerk bleibt trotzdem bestehen, er hat viel für die Menschen in Bayern und Deutschland getan."

Der Bezirkstagspräsident Josef Mederer hat nun die Hoffnung, dass "Themen wieder im Mittelpunkt" stehen. "Die Menschen wollen diese Streitigkeiten nicht." Seehofer habe zu diesen zwar seinen Teil beigetragen, allerdings gemeinsam mit Angela Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles. Wenn es aber um die Zukunft der CSU geht, bedient sich Mederer eines inzwischen bekannten Ausspruchs der Sozialdemokraten: Ein "Weiter so" könne es nicht geben.