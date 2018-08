28. August 2018, 21:54 Uhr Stetes Interesse Goldenes Handwerk

Betriebe schließen bisher 159 neue Lehrverträge ab

Das Handwerk im Landkreis Dachau freut sich über neuen Berufsnach-

wuchs. Für das am 1. September beginnende Ausbildungsjahr wurden bisher 159 Lehrverträge unterschrieben. Im Vorjahr registrierte die Handwerkskammer zum gleichen Zeitpunkt 210 neu geschlossene Ausbildungsverhältnisse. Das Handwerk ist in der Region ein wichtiger Ausbilder. 2017 lag der Anteil der Auszubildenden, die im Handwerk lernen, bei 42 Prozent. "Das Interesse junger Menschen am Handwerk ist ungebrochen und Beleg für die Attraktivität der dualen Berufsausbildung. Allerdings wollen wir auch nach Beginn des Ausbildungsjahres bei Jugendlichen weiter für eine Lehre in unserem Wirtschaftsbereich werben. Angesichts voller Auftragsbücher ist der Nachwuchs- und Fachkräftemangel derzeit die größte Wachstumsbremse im Handwerk", betont Kreishandwerksmeister Ulrich Dachs. Die meisten Lehrverträge wurden im Landkreis Dachau heuer bislang in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Elektroniker/in und Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk geschlossen.