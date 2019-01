7. Januar 2019, 21:50 Uhr Sternsinger Von Kindern für Kinder

(Foto: Markus Grimm/ oh)

Sternsinger-Aktion bringt knapp 4800 Euro ein

"Es gehörte schon viel Enthusiasmus dazu, sich mit Krone und Stern durch Kälte und Schneesturm zu kämpfen", sagt Markus G. Grimm, Gemeindereferent im Pfarrverband Heilig Kreuz und Sankt Peter. Die Sternsinger des Pfarrverbands sind voller Energie von Haus zu Haus gezogen. Und der Einsatz hat sich gelohnt: 4 756,70 Euro für Kinderprojekte in aller Welt sind das erfreuliche Ergebnis der Sternsinger-Aktion.

Das Kindermissionswerk unterstützt unter anderem Einrichtungen für behinderte Kinder in armen Ländern. Das diesjährige Motto "Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit" stand für das Thema Inklusion. Der Film zum Thema wurde wieder vom bekannten Moderator Willi Weitzel gestaltet, der Kinder mit Förderbedarf in Lima besuchte.

Die Dachauer Sternsinger wurden in vielen Wohnungen empfangen, um den Segen für das neue Jahr zu bringen. Auch bei den Karmelschwestern oder im Seniorenheim Friedrich-Meinzolt-Haus waren sie willkommene Gäste. In mehreren Gottesdiensten konnten die Kinder ihre Anliegen vorbringen und Spenden sammeln.

Die Sternsingeraktion ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder in der ganzen Welt. "Viele Projekte vom Brunnen in der Wüste bis hin zu Schulbildung und medizinischer Versorgung können so finanziert werden", sagt Grimm.