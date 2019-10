Stefan Hederer, 65, aus Dachau: "Mich interessiert das Dachauer Volksfest eigentlich nicht mehr besonders. Das liegt vermutlich am Alter. Trotzdem wundert mich das Defizit doch sehr. Aber früher, als die Mass unter vier Mark gekostet hat, gab's eben auch noch keine solchen Sicherheitsbestimmungen. Heute steht ja vor jedem Supermarkt ein Security. Ist klar, dass das was kostet. Eine Bierpreiserhöhung fände ich persönlich nicht schlimm. Zum einen, weil ich selbst keins trinke - aber zum anderen auch, weil doch heute überall die Preise steigen, ob das in Deutschland, Italien oder sonst wo ist. Auch die Arbeit, die hinter solchen Veranstaltungen steckt, darf man nicht vergessen, allein der Aufbau der Zelte und Stände. Muss alles bezahlt werden."