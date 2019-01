15. Januar 2019, 22:05 Uhr Statistische Erhebung Befragungen für den Mikrozensus

Derzeit werden vom bayerischen Landesamt für Statistik Haushaltsbefragungen vorgenommen. Jährlich werden für den Mikrozensus bundesweit bei einem Prozent der Bevölkerung Daten erhoben. Etwa 60 000 Haushalte werden in Bayern von eigens geschulten Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr zu ihrer Krankenversicherung befragt. Es besteht für einen großen Teil der Fragen Auskunftspflicht. Die Interviewer kündigen sich schriftlich an und weisen sich aus.