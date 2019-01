22. Januar 2019, 21:43 Uhr Statistik Weniger Verkehrsunfälle

Auf den Straßen im Landkreis sinkt die Zahl an Verkehrsunfällen. Wie das Landesamt für Statistik mitteilt, ereigneten sich zwischen Januar und November 2018 weniger Unfälle im Landkreis als im selben Zeitraum von 2017. In 90 Fällen kam es zu einem schweren Sachschaden, sechsmal weniger als 2017. Auch die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden sank von 657 auf 611. Die Menge der Verkehrstoten im Landkreis lag 2018 allerdings mit acht wesentlich höher als im Vorjahr, in dem nur drei Personen im Straßenverkehr tödlich verunglückten. 820 Menschen wurden verletzt, 79 weniger als noch im Vorjahr. Mit Einfluss berauschender Mittel geschahen in diesem Zeitraum 23 Unfälle, fast zwei Drittel mehr als noch im Vorjahr. Für den Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck sind die Zahlen ähnlich, lediglich die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden liegt bei 663. Das sind 52 mehr als im Landkreis Dachau. In ganz Bayern kam es im Zeitraum von Januar bis November 2018 zu 375 403 Unfällen. Etwa 65 000 Menschen wurden dabei verletzt, rund 570 getötet. Beide Werte sind nahezu identisch zu denen des Vorjahres.