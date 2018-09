30. September 2018, 22:04 Uhr Starkregen Gegen Hochwasser gewappnet

Der Odelzhausener Schutz vor Überschwemmung zeigt Wirkung

Von Horst Kramer, Odelzhausen

Bürgermeister Markus Trinkl ist begeistert: Der Hochwasserschutz funktioniert. Der Versammlungsraum im ersten Stock des Odelzhausener Rathauses verwandelte sich dieser Tage in einen Kinosaal. Der Streifen hieß: "Hochwasser in Odelzhausen". Trinkl begleitete die Vorführung mit erläuternden Kommentaren. Das exklusive Publikum setzte sich aus den Gemeinderäten der 5400-Einwohner-Kommune zusammen. Was sie zu sehen bekamen, war freilich kein Katastrophenfilm, sondern jüngste Realität: Am Donnerstag, 13. September, brach nachmittags über Odelzhausen ein regelrechtes Unwetter herein, das den Pegelstand der Glonn laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt binnen weniger Minuten um einen ganzen Meter steigen ließ. Die Folgen hatte Trinkl mit seinem Smartphone dokumentiert: Die Hauptstraße hatte sich zwischen Glonnbrücke und neuem Kreisverkehr in einen breiten Fluss verwandelt, durch Essenbach strömte ein zusätzlicher Bach, im Glonntal bildete sich zwischen Glonn und Glonnkanal ein drittes fließendes Gewässer. Alles in allem ein sehr beunruhigendes Spektakel für die Anwohner.

Doch Trinkl wirkte während der Vorführung nicht etwa entsetzt, sondern eher gelöst. "Bei den Aufnahmen in der Hauptstraße sieht man ganz klar, dass unsere Planung funktioniert. Das Wasser fließt genau zum tiefsten Punkt ab", erklärte er den Gemeinderäten. Dass es dennoch zu überfluteten Kellern in der Umgebung gekommen sei, wertete er nicht als Beweis einer misslungenen Konstruktion. "Bei einem Starkregen in dieser Größenordnung, ist jedes Abflusssystem überfordert", sagte er. Die Meteorologen hätten das Unwetter als "Fünfzig-Jahre-Ereignis" gewertet.

Binnen vierzig Minuten seien 70 bis 80 Liter Regenwasser auf einen Quadratmeter Boden hinuntergeprasselt. Außerdem hätten einige Grundbesitzer die Rückstauklappen "nicht richtig gewartet". Der Sittenbacher Ortssprecher und Feuerwehrkommandant Robert Wohlmuth, der an jenem Tag selber im Einsatz gewesen war, bestätigte dies. Er erzählte von einem schimpfenden Anwohner, der sich aber anderntags wieder beruhigt habe, nachdem er erkannt hatte, dass seine Rückstauklappe nicht funktionsfähig war. Trinkl rief die Odelzhauser auf, weitere Schadfälle oder Problemstellen an das Rathaus zu melden. Wer sich einen 54-Sekunden-Clip vom 13. September anschauen will, findet bewegte und stehende Bilder sowie weitere Infos unter www.odelzhausen.de unter Aktuelles.