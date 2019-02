21. Februar 2019, 21:37 Uhr Stammtisch Treffen der Freien Wähler Schwabhausen

Zum Meinungsaustausch treffen sich die Mitglieder der Freien Wähler Schwabhausen (FWS) sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger alle zwei Monate im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen. Die vorgesehenen Termine in diesem Jahr sind wie folgt: 25. Februar, 29. April, 24. Juni, 19. August, 28. Oktober und 16. Dezember; Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Beim nächsten Termin am Montag, 25. Februar, geht es um ein Konzept für die Gebäude des ehemaligen Kindergartens an der Kirchenstraße.