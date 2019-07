8. Juli 2019, 21:40 Uhr Städtepartnerschaft Unter Freunden

Besuch von Dachauer Delegation und der Stadtkapelle in Klagenfurt

Aus Anlass des 45. Jubiläums der Städtepartnerschafts zwischen Dachau und Klagenfurt hat am vergangenen Wochenende eine Stadtratsdelegation um Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) die Kärntner Landeshauptstadt besucht. Begleitet wurde die Delegation von der Stadtkapelle Dachau, die am Samstag gleich mehrere Konzerte in der Dachauer Partnerstadt gab. Vor dem Festakt zum Partnerschaftsjubiläum fand ein Konzert vor dem Klagenfurter Rathaus statt. Am Nachmittag begleitete die Stadtkapelle eine Marschwertung der Bundesbahner Stadtkapelle Klagenfurt, ehe die beiden Kapellen am Abend schließlich ein gemeinsames Konzert im Klagenfurter Burghof spielten.

Oberbürgermeister Hartmann und seine Amtskollegin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ)betonten beim Festakt im Klagenfurter Rathaus die gelebte Partnerschaft zwischen den beiden Städten, die nicht nur auf offiziellen Kontakten von Politik und Verwaltung, sondern insbesondere auf zahlreichen bürgerschaftlichen Kontakten beruhe. Beide wiesen auch auf die wichtige Rolle von Städtepartnerschaften für die Völkerverständigung und ein demokratisches, offenes und friedliches Europa hin. Als Gastgeschenk überreichte die Dachauer Delegation den Klagenfurter Freunden ein Dachauer Trachtenpaar, das die Dachauer Künstlerin Gertrude Oehm-Rudert eigens zum Jubiläum angefertigt hat.