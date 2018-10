8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Stadtratssitzung in Dachau Die Zukunft des MD-Geländes

Wer schon immer mal eine Sitzung des Bauausschusses oder des Stadtrates in Dachau erleben wollte, hat an diesem Dienstag, 9. Oktober, eine gute Gelegenheit. Von 14.30 Uhr an geht es im Alten Sitzungssaal um das MD-Gelände, den TSV, die Schlossbergbrauerei und die Polizeiinspektion. Am Abend wird in großer Runde von 18 Uhr an im großen Sitzungssaal über die neue MVV-Tarifstruktur und Straßenerschließungsbeiträge gesprochen.