18. September 2018, 22:02 Uhr Stadtrat Platz für Unternehmen und Hundesport

Zukunftsweisende Themen stehen auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Bauausschusses des Dachauer Stadtrats nach der Sommerpause. So wird es um die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans für die Aussiedlung des TSV an der Theodor-Heuss-Straße gehen. Außerdem um den Bebauungsplan für die Neuansiedlung von Autoliv an der Siemensstraße. Die Planung für die Außenanlagen der Grundschule Augustenfeld im Zuge ihrer Erweiterung wird diskutiert. Zudem stehen Bauanträge auf der Tagesordnung, so für eine Hundesportanlage an der Roßwachtstraße, einer Lagerhalle am Kräutergarten sowie einer Caddy-Halle mit Buggy-Garage am Golf Club Dachau An der Floßlände. Die öffentliche Sitzung am Dienstag, 25. September, beginnt um 14.30 Uhr im Alten Sitzungssaal des Dachauer Rathauses. Am Mittwoch, 19. September, tagt der Umweltausschuss.