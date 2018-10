21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Stadtrat Diskussion über kreisfreies Dachau

Soll die Große Kreisstadt Dachau kreisfrei werden? Welche Vor- und Nachteile hätte das? Die Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) im Dachauer Stadtrat lädt am Donnerstag, 8. November, zu einer Informationsveranstaltung zu diesem Thema ein. Zu den Teilnehmern gehören Christina Richtmann und Andreas Schuler, Mitglieder Stadtratsfraktion der Freien Wählergemeinschaft aus Neu-Ulm. Die Stadt Neu-Ulm hat am 22. März 2018 einen Antrag auf Kreisfreiheit beim Bayerischen Innenministerium gestellt. Den entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat einen Tag zuvor mit Mehrheit gefasst. Schon zuvor hatte sich die Interessengemeinschaft "Nuxit? - so geht's net" formiert und Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Das Bürgerbegehren wurde im Nachhinein auf der Grundlage von zwei Gutachten mehrheitlich als nicht zulässig beschieden. Christina Richtmann und Andreas Schuler werden einen Einblick in diese facettenreiche Thematik geben und über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Die Stadtratsfraktion der Freien Wählergemeinschaft Neu-Ulm sieht den Kreisaustritt kritisch. ÜB-Stadtrat Peter Gampenrieder und ÜB-Vorstandsmitglied Jürgen Schleich moderieren die Gesprächsrunde. Zuvor werden Alexander Erdmann und Rainer Rösch als Gastgeber die Gründe zusammenfassen, sich jetzt mit dem Thema Kreisfreiheit zu beschäftigen. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Dachauer Altstadthotel Zieglerbräu, Konrad-Adenauer-Straße 8, statt.