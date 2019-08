11. August 2019, 22:09 Uhr Stadtrat Dachau ÜB fordert Ladesäulen für Elektrofahrräder

Die Überparteiliche Bürgergemeinschaft möchte, dass im Stadtgebiet Ladesäulen für Fahrräder mit elektrischem Antrieb aufgestellt werden. Etwa im Fahrradparkhaus am Dachauer Bahnhof. Anlass der Anfrage an den Oberbürgermeister ist ein Beschluss im Werkausschuss vom Mai. Die Stadträte hatten sich darauf geeinigt, die Ladeinfrastruktur für E-Autos auszubauen. Genauso planmäßig möchte die ÜB nun die Ladeinfrastruktur für Zweiräder ausbauen. Schließlich gewännen Fahrräder mit Elektroantrieb an Bedeutung. Das im Stadtrat beschlossene Radverkehrskonzept habe ebenfalls zum Ziel, den Radverkehr zu steigern und als gleichberechtigte Verkehrsart zu etablieren. Es sei folgerichtig, bei der Planung der Ladesäulen für Autos, geeignete Standorte für E-Bike-Ladestationen mit auszuweisen. In Dachau gibt es drei Ladestationen für E-Bikes: an den Volksbanken Münchner und Augsburger Straße sowie an der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse.