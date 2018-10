7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Stadtrat Dachau Antrag zu Nordumfahrung

ÜB-Fraktion möchte den LKW-Durchgangsverkehr reduzieren

Vor dem Hintergrund der Diskussion um eine Nordumfahrung um Dachau bringt die Stadtratsfraktion der Überparteilichen Bürgergemeinschaft (ÜB) ein Verbot für den Lkw-Durchgangsverkehr ins Spiel. In einer Anfrage an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) möchte der ÜB-Fraktionsvorsitzende Rainer Rösch wissen, welche Möglichkeiten für die Stadt Dachau unter Berücksichtigung der heutigen Rechtslage bestünden, die Innenstadt für den Lkw-Durchgangsverkehr zu sperren oder sichtbar unattraktiv zu machen, sollte Dachau eine Umfahrung bekommen. Zudem fragt er, ob dazu eine Nord-/Ostumfahrung ausreiche oder ob für solche Maßnahmen zwingend auch eine Westumfahrung notwendig wäre.

"Aus unserer Sicht sollte vor einer Entscheidung, für welche Umgehungsvariante auch immer, klar sein, welche Handlungsmöglichkeiten die Stadt Dachau dann hat, ihre Verkehrsflächen in der Innenstadt zielgerichtet umzugestalten", so Rösch. Dazu gehörten neben einem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und Radwegen auch Maßnahmen, den Durchgangsverkehr in der Innenstadt auf ein unvermeidbares Minimum zu reduzieren. Daher will Rösch von der Stadt wissen, ob neben einer Ausweichalternative weitere zwingende rechtliche Nebenbedingungen zu erfüllen seien, um eine Beschränkung wirksam einzuführen.

Der ÜB-Stadtrat bezieht sich in seiner Anfrage auf eine Antwort der Stadt, worin es heißen soll: "So ist bei einer Sperrung für Lkws immer eine Ausweichroute zu finden, auf der nicht wieder Anwohner mit Lärm und Abgasen belastet werden. Derartige Ausweichstrecken sind auch ohne angedachte Umgehungsstraßen für Dachau nicht vorhanden." Außerdem sei eine grundlose Beschränkung der Benutzung bestimmter Straßen und Straßenstrecken zur Verminderung des Durchgangsverkehrs ohne Ausweichalternativen nicht zulässig.