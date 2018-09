17. September 2018, 22:08 Uhr Stadtrat CSU will Dienstwohnungen

Die Fraktion drängt auf einen Neubau an der Thoma-Straße

Ein Haus mit sechs Dienstwohnungen, errichtet von der Stadt Dachau, dafür eignet sich das kleine Grundstück an der Ludwig-Thoma-Straße 6 optimal, findet die CSU-Fraktion. Sie hatte sich mit diesem Anliegen bereits im Haupt- und Finanzausschuss im Juni zu Wort gemeldet. Das 359 Quadratmeter große Grundstück gehört der Stadt. Das Wohnhaus, das früher dort stand, wurde wegen Baufälligkeit abgerissen. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) hatte vorgeschlagen, das kleine Grundstück den Bürgern der Stadt Dachau zum Gärtnern zur Verfügung zu stellen. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Florian Schiller nannte das allerdings einen "deplatzierten Luxus".

Nun stellt die CSU einen Stadtratsantrag, auf dem sogenannten Schmittinger-Garten ein Haus mit sechs Wohnungen zu errichten. Mittel sollen bereits für das nächste Haushaltsjahr bereitgestellt werden. Die Wohnungen sollen Mitarbeitern der Stadt als Dienstwohnungen zur Verfügung gestellt werden. Die CSU möchte damit erreichen, dass die Stadt als Arbeitgeber attraktiver wird und neues Personal gewinnen und erfahrenes behalten kann, heißt es im Antrag. Der Hausbau soll laut CSU "umgehend in die Wege geleitet werden und durch Vergabe an einen Generalunternehmer möglichst zügig und bei minimalem Einsatz an eigenen Ressourcen der Stadtverwaltung realisiert werden". OB Hartmann hatte bereits im Hauptausschuss erklärt, dass der Aufwand nicht im Verhältnis zum Nutzen stehe und die Stadtbau GmbH ohnehin stetig Wohnungen errichte, etwa 200 in den nächsten Jahren in Dachau Ost, Süd und Mitterndorf.