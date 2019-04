10. April 2019, 22:31 Uhr Stadtrat beschließt Neue Parkzone im Bahnhofsviertel

Westlich der Gleise kostet Parken in Dachau 50 Cent die Stunde

Auch die Anwohner in den Straßen westlich des Dachauer Bahnhofs bekommen eine Parkzone. Dass beschloss der Stadtrat abschließend in seiner Sitzung am Dienstag. Betroffen sind die nördliche Augustenfelder Straße bis zur Bahnunterführung, die Goethestraße, die Neuängerstraße, die Lessingstraße und die Bürgermeister-Krebs-Straße. Dort soll vom 1. Juni an das Parken von Montag bis Freitag zwischen neun und 18 Uhr 50 Cent in der Stunde kosten. Genauso wie östlich der Bahngleise in Augustenfeld. Dort wurde die Bewohnerparkzone zum 1. Dezember 2017 eingeführt. Damit sollte der Parkdruck gemindert werden, der vor allem durch die Pendler entsteht. Das Verkehrsplanerbüro Gevas hatte dann auch die Straßen westlich der Bahn untersucht und war zu dem Schluss gekommen, dass dort weniger Pendler als vielmehr Menschen parken, die schnell etwas einkaufen gehen oder ins Medizinische Versorgungszentrum wollen. Gevas hatte daher zu einer Kurzparkzone geraten. Doch die Stadträte beschlossen im Verkehrsausschuss im November einstimmig eine weitere Bewohnerparkzone. Insgesamt 14 Parkscheinautomaten sollen aufgestellt werden, die Bewohner können bei der Stadt einen Ausweis beantragen. Dieser kostet 30 Euro pro Jahr. Mit diesem dürfen sie ihr Auto auf der Straße stehen lassen, sofern sie keinen Platz auf dem eigenen Grundstück haben. Die Stadt soll die Maßnahme zunächst 121 500 Euro kosten, es wird mit jährlichen Einnahmen von mehreren zehntausend Euro gerechnet. Schon bei der Einrichtung der ersten Bewohnerparkzone in Augustenfeld machte die Stadt deutlich, dass sie daran kein Geld verdient.